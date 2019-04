Fleury Michon : Communiqué au 15 Avril 2019

1/1

COMMUNIQUE FLEURY MICHON

Pouzauges - 15 avril 2019

Dans la nuit du 10 au 11 avril, les systèmes informatiques de Fleury Michon ont été touchés par un virus informatique. Par mesure de précaution, l'ensemble des systèmes ont été déconnectés, pour éviter la propagation.

Les usines, ainsi que notre unité logistique, ont été mis à l'arrêt jeudi dernier, 11 Avril, à 14h00.

Après analyse, les mesures de sécurisation adéquates ont été déployées afin de permettre le redémarrage de l'activité. Depuis ce matin, lundi 15 avril, l'ensemble des unités de production ont redémarré, à l'exception de l'unité des Aides culinaires de Pouzauges qui redémarrera mardi matin 16 avril. Les commandes de nos clients sont livrées à nouveau depuis ce matin.

Les impacts, en cours de chiffrage, seront limités et couverts par une assurance souscrite à cet effet.

Nous remercions nos clients pour leur compréhension et leur soutien ainsi que l'ensemble des équipes Fleury Michon, en particulier celles des services informatiques, logistiques, industrielles, pour leur réactivité et leur formidable engagement à traiter au plus vite cet incident.

PROCHAIN www.fleurymichon.fr RENDEZ-VOUS 18 Avril 2019 après bourse Chiffre d'affaires 1ertrimestre 2019

Fondée en 1905, notre entreprise de taille intermédiaire est présente en France et à l'international. Familiale et indépendante, nous sommes une des plus grandes marques alimentaires françaises. Nous préparons des produits frais, cuisinés pour le quotidien.

Notre projet « aider les Hommes à manger mieux chaque jour » exprime notre vision du futur. Celle d'une marque entreprise, ouverte et proche, qui valorise les femmes et les hommes et privilégie la collaboration avec ses parties prenantes. Celle d'une marque innovante et responsable qui veut contribuer au manger mieux de demain.

L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist B et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2018 : 20èmerang/230 - http://www.gaia-rating.com