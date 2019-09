Fleury Michon : Communiqué du 10 Septembre 2019 sur Résultats du 1er semestre 2019

RESULTATS 1er SEMESTRE 2019

Impacté par la hausse des cours de viande porcine, un Résultat opérationnel courant à -5,3 M€ pour une marge opérationnelle courante à -1,5 %

Un Résultat net à -8,8 M€

Pouzauges – 10 Septembre 2019 : « Les résultats du 1er semestre 2019 sont décevants principalement en raison d’une forte hausse des cours de viande porcine, répercussion du rétrécissement de l’offre mondiale consécutive à l’épidémie de peste porcine. A cet effet cours, s’ajoute l’impact d’une activité ralentie dans un contexte de consommation atone sur le marché de la Charcuterie. Le 2nd semestre s’annonce également complexe avec la poursuite de la hausse des cours. De son côté, l’activité est prévue en croissance. Elle bénéficiera du travail de rénovation de l’offre et d’innovation entrepris, illustré par le succès confirmé des Charcuteries Zéro Nitrite et des plats cuisinés Jars, 2 gammes classées parmi les 12 meilleures innovations du semestre par une société d’études indépendante.

Par ailleurs, sur le périmètre consolidé, le Pôle International renoue avec la rentabilité, suite à la réorientation de Fleury Michon Amérique vers le catering aérien.

Enfin, en Juin et Juillet 2019, le Groupe a accéléré sa diversification avec les prises de participation auprès de Frais Emincés en France et de Marfo Food Group BV aux Pays-Bas qui vont permettre de renforcer le déploiement de notre mission « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » sur les offres végétales pour Frais Emincés et Catering aérien pour Marfo. Le catering aérien devient ainsi un nouveau pilier d’activité du Groupe, avec un potentiel important de croissance rentable. »

Régis Lebrun, Directeur Général de Fleury Michon

Au 1er semestre 2019, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 348,8 M€*, en retrait de 2,7 % par rapport à l’année précédente sur son périmètre consolidé, n’intégrant pas les joint-ventures PFI en Italie et Platos Tradicionales en Espagne.

Le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2019 est de -5,3 M€ et le résultat opérationnel de -5,7 M€ pour une marge opérationnelle de -1,6 %. Le résultat net du semestre est de -8,8 M€ soit une marge nette de -2,5%.

Eléments du compte de résultat IFRS (M€) * 1er semestre 2018 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 358,4 348,8 Résultat opérationnel courant 10,9 -5,3 Marge opérationnelle courante 3,1% -1,5% Résultats non récurrents -0,9 -0,4 Résultat opérationnel 10,0 -5,7 Marge opérationnelle 2,8% -1,6% Résultat financier -0,6 +0,4 Impôt -2,9 +1,2 Quote-part mise en équivalence -0,2 -4,8 Résultat net consolidé 6,3 -8,8 Marge nette 1,8% -2,5%

*Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 10 Septembre 2019. Ils ont fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux comptes. Le chiffre d’affaires définitif ressort à 348,8M€ contre 349,1M€ lors de la publication du 18 Juillet 2019.

PERFORMANCE COMMERCIALE

Chiffre d'affaires par Pôles en M€ 2ème trimestre 1er semestre 2018 2019 Variation en % 2018 2019 Variation en % Pôle Libre-Service GMS1 France 157,8 151,1 -4,2 % 305,6 297,0 -2,8 % Pôle International2 13,5 13,6 +0,7 % 24,1 24,6 +2,1 % Pôle Ventes avec Services 14,6 14,2 -2,7 % 28,7 27,2 -5,2 % Total 185,9 178,9 -3,8 % 358,4 348,8 -2,7 % [1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces (2) À taux de change courant

Comme annoncé précédemment, le Groupe a enregistré au 1er semestre 2019 un chiffre d’affaires de 348,8 M€, en retrait de 2,7% par rapport à l’année précédente sur son périmètre consolidé, n’intégrant pas les joint- ventures en Italie et en Espagne.

Le Pôle GMS Libre-Service France (85,1% de l’activité) recule de 2,8%. Il a été impacté par les conséquences du virus informatique subi au 2ème trimestre qui s’est traduit par 3 jours d’arrêt des livraisons. L’effet calendaire de ces jours de non-livraison liés au virus informatique est de -4,0% au trimestre et -2% au semestre (Nombre de jours non livrés / Nombre de jours livrés de la période).

Au sein du Pôle International (7,0% du chiffre d’affaires) qui évolue à +2,1% à taux de change courant, Fleury Michon Amérique (ex DDF Canada) a connu une croissance de 9,4% à taux de change courant (+7,0% à taux de change constant). Par ailleurs les activités en joint-venture en Italie et en Espagne, hors périmètre consolidé et Pôle International, évoluent positivement.

Le Pôle Ventes avec Services représente 7,9% du chiffre d’affaires, en recul de 5,2%. Le Pôle est impacté par le recul d’activités RHD historiques non stratégiques mais les entités Room Saveurs et Good Morning sont en croissance sur le semestre de 4,7%.

Evolution Périmètre en M€* 1er semestre 2018 1er semestre 2019 Variation en % Périmètre constant 352,8 339,6 -3,7% Variation de Périmètre [1] 5,6 9,2 +64,0% Total 358,4 348,8 -2,7% [1] dont acquisition de Paso (Avril 2018) * à taux de change courant

RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le Résultat opérationnel s’établit à -5,7 M€ au 1er semestre 2019 contre 10,0 M€ pour la même période 2018. Ce recul est essentiellement lié au Pôle GMS, alors que le Pôle International améliore sa rentabilité, portée par le redressement de Fleury Michon Amérique (ex DDFC). La dégradation du Pôle GMS s’explique par le recul d’activité ainsi que par une forte hausse des coûts d’approvisionnement, principalement sur la viande de porc. Le cours est en très forte augmentation en raison de la réduction du cheptel porcin mondial consécutive à l’épidémie de peste porcine. En raison des temps de concertation avec la Distribution, la répercussion de cette hausse dans les tarifs produira ses effets essentiellement sur le 2nd semestre 2019.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE ET RÉSULTAT NET

Malgré une bonne performance commerciale des deux entités (PFI en Italie, Platos Tradicionales en Espagne), la quote-part des sociétés mises en équivalence atteint -4,8 M€ au 1er semestre 2019. En effet en Espagne le niveau de croissance soutenu n’est pas encore optimisé du point de vue de la production industrielle, ce qui génère à date des coûts additionnels et une baisse de la rentabilité. En Italie, le résultat est impacté par un niveau de coûts fixes plus élevé d’un nouveau site industriel ainsi que par un mix de vente des produits moins favorable sur ce 1er semestre 2019.

Dans ce contexte, le résultat net consolidé ressort à -8,8 M€ pour une marge nette de -2,5 % contre 1,8 % au 1er semestre 2018.

STRUCTURE BILANTIELLE

La structure financière de l’entreprise est saine. Impactés par les résultats, les capitaux propres du Groupe au 30 juin 2019 s’élèvent à 222,2 M€, en recul de 2,6 % par rapport à fin juin 2018 (228,0 M€). La dette financière nette1 est de 140,0 M€ contre 90,9 M€ fin juin 2018, impactée entre autres par le remboursement des emprunts sans nouveaux emprunts mis en place à date, la prise de participation effectuée ce 1er semestre dans Frais Emincés ainsi que par le passage à la norme IFRS 16 et le retraitement des données consécutif (à hauteur d’environ 10 M€). Le gearing2 du Groupe est de 63,0 % contre 39,9% au 30 juin 2018.

PERSPECTIVES

Après un 1er semestre difficile, et dans un contexte du marché du porc très imprévisible et à des niveaux de prix actuels anormalement élevés, le Groupe s’attend à un 2nd semestre en amélioration par rapport au 1er sans compenser cependant les pertes en Résultat opérationnel et Résultat net du 1er semestre.

Pour 2020, l’ensemble des Pôles d’activités (GMS Libre-Service France, Ventes avec Services, International) et les joint-ventures sont prévus en amélioration, tant en termes d’activité que de résultats.

1 dettes financières long terme et court terme diminuées des disponibilités et des placements financiers

2 Endettement net/Capitaux propres

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, aux Pays-Bas et au Canada.

Les 3 700 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d’un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l’emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes.

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist B et est éligible PEA PME.

