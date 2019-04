Fleury Michon : Communiqué sur Chiffre d'affaire au 1er trimestre 2019

1/2

FLEURY MICHON : CHIFFRE D'AFFAIRES 1ERTRIMESTRE 2019

Chiffre d'affaires 1ertrimestre 2019: 169,9 M€ à -1,5 %,

Accélération de la transition vers les gammes et les activités stratégiques en croissance.

169,9 M€ -1,5 % Chiffre d'affaires Évolution chiffre d'affaires consolidé 1er consolidé 1ertrimestre 2019 trimestre 2019

Pouzauges - 18 avril 2019 :« Le groupe Fleury Michon a enregistré au 1ertrimestre 2019 un chiffre d'affaires de 169,9 M€, en recul de -1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Dans le cadre d'un changement profond de la consommation, Fleury Michon accélère sa transition notamment grâce à la croissance de ses gammes stratégiques, par les acquisitions effectuées en 2018 ainsi que par la stratégie de diversification mise en place à l'International et dans les Ventes avec services, et ce malgré des reculs d'activités sur des gammes de produits plus historiques en GMS Libre-Service France.

Au cours du 2èmetrimestre 2019, nous poursuivrons le déploiement d'offres de produits et de services répondant aux nouvelles attentes des consommateurs sur une alimentation plus fraiche, plus saine, plus transparente, plus pratique, conformément à notre mission « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ». Elles seront déployées en Grande Distribution (Jambon sans nitrite, renforcement sur le Bio, Plats cuisinés sans conservateur) mais aussi en Restauration Hors Domicile et dans l'activité Catering Aérien à l'International.

Fleury Michon renforce ainsi ses positions sur les marchés en forte croissance du bio, du snacking sain, des produits cuisinés

à base de légumes, des jambons de porc filières et des produits de charcuterie de volaille. Ces marchés, sur lesquels le groupe est déjà leader, posent les bases d'un développement durable et rentable »

Régis Lebrun, Directeur général de Fleury Michon

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE ET PAR PÔLES

1ERTRIMESTRE CA PAR PÔLES EN M€ 2018 2019 VARIATION EN % Pôle GMS1Libre-Service France 147,8 145,9 -1,3 % Pôle International* 10,6 11,0 +3,8 % Pôle Ventes avec Services 14,1 13,0 -7,8 % Total 172,5 169,9 -1,5 %

[1]GMS : Grandes et Moyennes Surfaces * à taux de change courant

CHIFFRE D'AFFAIRES EVOLUTION DU PERIMETRE

Evolution Périmètre en M€* 1ERTRIMESTRE 2018 2019 VARIATION EN % Périmètre constant 172,4 165,5 -4,0% Variation de Périmètre [1] 0,1 4,4 NS Total 172,5 169,9 -1,5%

[1]Acquisition de Paso (Avril 2018), Arrêt de l'activité FM Norge en Janvier 2018