Fleury Michon : Déclaration mensuelle rachat d'actions 06 2019 0 03/07/2019 | 21:48 Envoyer par e-mail :

AMF2017! Formulaire type de déclaration des programmes de rachats Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation SIREN : 572 058 329 Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) Date de début du programme ACTION TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Opérations du mois de : juin 2019 I. INFORMATIONS CUMULEES Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 4 387 757 Solde au [date], date de la dernière déclaration : 1 057 348,00 Nombre de titres achetés dans le mois : 3839 Nombre de titres vendus dans le mois : 1978 Nombre de titres transférés (1) dans le mois Nombre de titres annulés dans le mois : Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de Achat / Dont nombre de titres Cours de la Nom de Vente / Nombre de achetés/vendus dans le transaction transaction Montant Commentaires l'intermédiaire Transfert titres (3) cadre d'un contrat de jj/mm/aaaa (4) (2) liquidité (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 03/06/2019 CIC A 1 1 40,00 40,00 03/06/2019 CIC V 18 18 40,00 720,00 04/06/2019 CIC A 1 1 40,10 40,10 04/06/2019 CIC V 1 1 40,10 40,10 05/06/2019 CIC A 906 906 39,06 35387,20 05/06/2019 CIC V 151 151 38,89 5871,70 06/06/2019 CIC A 1 1 38,70 38,70 06/06/2019 CIC V 1 1 38,70 38,70 07/06/2019 CIC A 1 1 38,70 38,70 07/06/2019 CIC V 339 339 39,44 13368,90 10/06/2019 CIC A 56 56 39,86 2232,20 10/06/2019 CIC V 1 1 39,70 39,70 11/06/2019 CIC A 128 128 40,00 5120,00 11/06/2019 CIC V 642 642 40,92 26268,10 12/06/2019 CIC A 0 0 0,00 0,00 12/06/2019 CIC V 70 70 41,80 2926,00 13/06/2019 CIC A 103 103 41,56 4281,10 13/06/2019 CIC V 177 177 41,92 7420,70 14/06/2019 CIC A 317 317 41,71 13220,90 14/06/2019 CIC V 1 1 42,00 42,00 17/06/2019 CIC A 200 200 41,31 8262,10 17/06/2019 CIC V 214 214 41,10 8795,80 18/06/2019 CIC A 1 1 41,10 41,10 18/06/2019 CIC V 21 21 41,10 863,10 19/06/2019 CIC A 321 321 40,85 13113,20 19/06/2019 CIC V 1 1 41,20 41,20 20/06/2019 CIC A 31 31 40,60 1258,70 20/06/2019 CIC V 1 1 40,70 40,70 21/06/2019 CIC A 1333 1333 39,43 52560,10 21/06/2019 CIC V 7 7 39,34 275,40 24/06/2019 CIC A 151 151 38,71 5844,90 24/06/2019 CIC V 1 1 39,90 39,90 25/06/2019 CIC A 234 234 37,79 8844,00 25/06/2019 CIC V 87 87 38,14 3318,00 26/06/2019 CIC A 1 1 38,20 38,20 26/06/2019 CIC V 12 12 38,20 458,40 27/06/2019 CIC A 52 52 37,70 1960,60 27/06/2019 CIC V 196 196 37,61 7371,40 28/06/2019 CIC A 1 1 37,80 37,80 28/06/2019 CIC V 37 37 37,80 1398,60 La Sté Fleury Michon SA a publié ce contenu, le 03 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 juillet 2019 19:47:06 UTC. Document original