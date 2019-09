Fleury Michon : communiqué au 10 Septembre 2019 sur Résultats du 1er semestre 2019

dettes financières long terme et court terme diminuées des disponibilités et des placements financiers

Après un 1ersemestre difficile, et dans un contexte du marché du porc très imprévisible et à des niveaux de prix actuels anormalement élevés, le Groupe s'attend à un 2ndsemestre en amélioration par rapport au 1ersans compenser cependant les pertes en Résultat opérationnel et Résultat net du 1ersemestre.

Malgré une bonne performance commerciale des deux entités (PFI en Italie, Platos Tradicionales en Espagne), la quote-part des sociétés mises en équivalence atteint -4,8 M€ au 1ersemestre 2019. En effet en Espagne le niveau de croissance soutenu n'est pas encore optimisé du point de vue de la production industrielle, ce qui génère à date des coûts additionnels et une baisse de la rentabilité. En Italie, le résultat est impacté par un niveau de coûts fixes plus élevé d'un nouveau site industriel ainsi que par un mix de vente des produits moins favorable sur ce 1ersemestre 2019.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd'hui encore une entreprise familiale et indépendante

de taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie, aux Pays-Bas et au Canada.

Les 3 700 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d'entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : redéfinir les contours d'un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l'emploi sur les territoires et permettant une alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes. L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris,

Eurolist B et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2018 : 20èmerang/230 - http://www.gaia-rating.com