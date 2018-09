Fleury Michon : forte progression du résultat net

04/09/2018 | 18:28

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 358,4 ME au 1er semestre 2018, en baisse de -0,4% par rapport à l'année précédente sur son périmètre consolidé, n'intégrant pas les joints ventures PFI en Italie et Platos Tradicionales en Espagne.



Le résultat opérationnel courant est de 10,9ME et le résultat opérationnel de 10,0 ME pour une marge opérationnelle de 2,8 %.



Le résultat net consolidé est à 6,3 ME pour une marge nette à 1,8 % contre 0,5 % au 1er semestre 2017 et 1,2 % pour l'ensemble de l'année 2017.



' Le développement de l'activité et les effets des mesures prises doivent permettre la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges sur le 2nd semestre et sur l'année ' indique le groupe.



