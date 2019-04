Fleury Michon : net rebond des résultats en 2018

02/04/2019 | 18:15

Fleury Michon a fait état ce mardi après Bourse d'un bénéfice net consolidé de 14,4 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé, contre 8,6 millions à fin 2017.



Le résultat net s'est ainsi amélioré, en un an, de +67,4%.



Le bénéfice opérationnel du groupe alimentaire a lui aussi largement progressé, passant de 11,5 à 18,7 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est de son côté ressorti à 20,4 millions d'euros, à comparer à 8,5 millions (+140%), tandis que le chiffre d'affaires a été porté à 725,3 millions d'euros (+1,2%).



'2019 sera encore une année exigeante pour l'industrie alimentaire, au cours de laquelle Fleury Michon franchira une nouvelle étape pour 'Aider les Hommes à manger mieux chaque jour'. En GMS, nous irons plus loin dans le déploiement opérationnel de notre mission en proposant aux consommateurs de nouvelles offres, toujours en faveur d'une alimentation plus saine et durable (Jambons zéro nitrite, jar)', explique Régis Lebrun, Directeur Général de Fleury Michon.



'Nous avons également pour ambition d'apporter le Manger Mieux au plus près des consommateurs, dans les zones de flux, en proposant des produits ultra-frais, sains et adaptés aux modes de vie avec les marques Merci Bocaux et Par Ici Cuisine. À l'international, après la réorientation réussie de notre activité canadienne vers le catering aérien, nous allons poursuivre sur cette voie avec des ambitions fortes.'





