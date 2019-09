Fleury Michon : perte de -8,8 ME au 1er semestre 2019

10/09/2019 | 18:01

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 348,8 ME au 1er semestre 2019, en baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente sur son périmètre consolidé.



Le résultat opérationnel est de -5,7 ME au 1er semestre 2019 contre 10,0 ME pour la même période 2018. ' Ce recul est essentiellement lié au Pôle GMS, alors que le Pôle International améliore sa rentabilité, portée par le redressement de Fleury Michon Amérique (ex DDFC) ' précise le groupe.



Le résultat net consolidé ressort à -8,8 ME pour une marge nette de -2,5 % contre 1,8 % au 1er semestre 2018.



' Le Groupe s'attend à un 2nd semestre en amélioration par rapport au 1er sans compenser cependant les pertes en Résultat opérationnel et Résultat net du 1er semestre. Pour 2020, l'ensemble des Pôles d'activités (GMS Libre-Service France, Ventes avec Services, International) et les joint-ventures sont prévus en amélioration, tant en termes d'activité que de résultats ' indique la direction.



