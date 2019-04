Fleury Michon : victime d'un virus informatique

Données financières (€) CA 2019 739 M EBIT 2019 25,6 M Résultat net 2019 16,9 M Dette 2019 85,4 M Rendement 2019 3,13% PER 2019 10,32 PER 2020 8,28 VE / CA 2019 0,36x VE / CA 2020 0,34x Capitalisation 182 M Graphique FLEURY MICHON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FLEURY MICHON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 50,4 € Ecart / Objectif Moyen 21% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Régis Lebrun Chief Executive Officer Grégoire Gonnord Chairman Gérard Chambet Operations Director Jean-Louis Roy Chief Financial & Administrative Officer Geneviève Gonnord Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FLEURY MICHON 7.51% 206 NESTLÉ 18.25% 287 869 MONDELEZ INTERNATIONAL 25.61% 72 692 DANONE 13.77% 54 196 THE KRAFT HEINZ COMPANY -23.00% 40 412 GENERAL MILLS 32.46% 30 969