FLIR : L'équipe Boeing-Leonardo choisit les capteurs de surveillance EO/IR de FLIR Systems dans le cadre du contrat de remplacement des hélicoptères UH-1N du commandement stratégique des États-Unis

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par Boeing pour fournir le capteur de surveillance FLIR Star SAFIRE 380-HDc EO/IR dans le cadre du contrat de remplacement de l'hélicoptère UH-1N de la United States Air Force (USAF). Le programme de renouvellement remplacera l'actuelle flotte d'hélicoptères UH-1N de l'USAF, qui appuie les bases de missiles nucléaires balistiques intercontinentaux du service dans le Wyoming, le Montana et le Dakota du Nord. L'appareil aérien sera par ailleurs utilisé pour des formations, des tests et des missions opérationnelles d'acheminement de soutien. L'octroi initial de contrat pour FLIR concerne les quatre premiers hélicoptères, le contrat total portant sur 84 hélicoptères MH-139, le montant perçu par FLIR étant évalué à plus de 40 millions USD.

FLIR will provide its Star SAFIRE 380-HDc airborne surveillance camera as part of the Boeing-Leonardo UH-1N replacement contract (Photo: Business Wire)

Dans le cadre du remplacement de l'hélicoptère UH-1N, Boeing a remporté un contrat à prix fixe et ferme de 375,5 millions USD pour l'intégration de matériels immédiatement disponibles concernant les quatre appareils aériens. Il s'est agi d'un octroi basique de contrat (options incluses) évalué à environ 2,38 milliards USD, qui assurera l'acquisition et le soutien de 84 hélicoptères MH-139, d'appareils de formation, et d'équipements connexes d'appui. Si toutes les options sont exercées, ce travail devrait être achevé en septembre 2031.

Depuis le milieu des années 1990, FLIR fournit le composant de surveillance des actuels hélicoptères UH-1N utilisés par le commandement stratégique des États-Unis. Avant le déploiement du nouvel appareil aérien, FLIR a participé aux modernisations du système de surveillance EO/IR sur ces appareils aériens, et a récemment conclu un contrat pour la modernisation d'un ensemble d'appareils aériens au moyen du capteur FLIR Star SAFIRE 380-HDc.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Boeing dans le cadre de cette mission vitale de sécurité nationale », a déclaré Jim Cannon, PDG de FLIR. « Nos solutions d'imagerie en vol permettront une meilleure surveillance et détection des menaces pour la mission du commandement stratégique des États-Unis, contribuant à la sécurité de nos pilotes et de nos citoyens. »

Les capteurs seront fabriqués par l'unité commerciale Gouvernement et Défense de FLIR, au sein de l'installation de Wilsonville de la société, située dans l'Oregon. Les hélicoptères, dérivés de l'appareil commercial AW139 de Leonardo, seront assemblés dans l'usine de Leonardo à Philadelphie. Boeing intégrera les composants militaires au sein de son installation de Philadelphie. Pour en savoir plus sur le capteur FLIR Star SAFIRE 380-HDc, rendez-vous sur : FLIR.com/airborne.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

