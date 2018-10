FLIR Systems annonce une innovation dans le secteur : une gamme de caméras dotées de l’apprentissage machine en profondeur

La caméra FLIR Firefly intègre la VPU Intel® Movidius™ Myriad™ 2 afin de permettre des réseaux neuronaux profonds offrant l’inférence sur caméra

FLIR® Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la gamme FLIR Firefly® de caméras de vision avec apprentissage machine en profondeur et inférences, une première dans le secteur. La FLIR Firefly, qui intègre l’unité de traitement vidéo (Vision Processing Unit, VPU) Intel® Movidius™ Myriad™ 2 , est conçue pour les professionnels de l’analyse d’images et utilise l’apprentissage en profondeur pour des décisions plus précises et un développement de système plus rapide et plus facile.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181018005945/fr/

FLIR Firefly Integrates Intel® Movidius™ Myriad™ 2 VPU to Enable Deep Neural Networks for On-Camera Inference (Photo: Business Wire)

Le logiciel traditionnel basé sur des règles est idéal pour les tâches simples telles que la lecture de codes barres ou la vérification d’une pièce fabriquée par rapport aux spécifications. La FLIR Firefly combine une nouvelle plateforme de vision machine abordable avec la puissance de l’apprentissage en profondeur pour résoudre des problèmes complexes et subjectifs tels que la reconnaissance des visages ou la classification de la qualité d’un panneau solaire.

La FLIR Firefly exploite les capacités avancées de la VPU Intel Movidius Myriad 2 dans une caméra compacte et à faible consommation, idéale pour les systèmes embarqués et portables. Les fabricants de machines peuvent directement charger leurs réseaux neuronaux formés sur la VPU intégrée de la Firefly. En outre, les utilisateurs de l’Intel Movidius Neural Compute Stick peuvent facilement déployer leurs réseaux existants directement sur la Firefly. Ce concept unique réduit la taille du système et améliore la vitesse, la fiabilité, l’efficacité énergétique et la sécurité.

« L’analyse automatisée d’images capturées par des machines est un élément clé de notre vie quotidienne auquel peu d’entre nous pensent », a déclaré James Cannon, président et chef de la direction de FLIR. « La qualité, l’abordabilité et la rapidité de mise sur le marché de produits comme nos smartphones ou les aliments servis sur nos tables sont rendues possibles par des systèmes utilisant des caméras effectuant à la fois une inspection et une production automatisée. Avec la FLIR Firefly alimentée par la VPU Intel Movidius Myriad 2, nous permettons aux concepteurs de ces systèmes de tirer parti d’un apprentissage en profondeur plus rapidement et à moindre coût. »

« L’Intel Movidius Neural Compute Stick a permis à FLIR de procéder à un prototypage rapide, en rationalisant les premiers développements de l’apprentissage automatique au sein de la Firefly », a ajouté Adam Burns, directeur du département Computer Vision Products chez Intel. « Maintenant, la FLIR Firefly utilise la VPU Intel Movidius Myriad 2 compacte et efficace pour effectuer des inférences en temps réel dans la caméra, sans compromettre les incroyables niveaux de miniaturisation atteints par FLIR dans cet appareil. »

FLIR démontrera la caméra Firefly lors de la conférence VISION à Stuttgart, en Allemagne, sur le stand de FLIR (Hall 1, stand n° 1B42). Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.flir.com/firefly.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181018005945/fr/