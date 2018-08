FLIR : achève un investissement stratégique dans CVEDIA

Cet investissement permet le développement rapide de capacités et d'outils d'apprentissage machine basés sur le thermique

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) et CVEDIA PTE. Ltd., Inc. ont annoncé aujourd'hui que FLIR avait réalisé un investissement stratégique dans CVEDIA, qui développe des applications d'apprentissage machine utilisées pour faire fonctionner efficacement les systèmes de capteurs avec l'intelligence artificielle.

L'outil logiciel de simulation SynCity de CVEDIA fournit des environnements numériques ultra-réalistes et multimode pour les FEO de systèmes autonomes et les fabricants de capteurs connexes, afin d'entraîner leurs systèmes d'une manière bien plus rapide, plus sûre et plus abordable qu'en utilisant les techniques traditionnelles de collecte de données. CVEDIA a conçu SynCity pour présenter la physique du monde réel, simuler une multitude de conditions d'éclairage et de conditions environnementales, et présenter les objets tels que les individus, les animaux et les automobiles d'une manière permettant aux systèmes d'intelligence artificielle de les interpréter en tant qu'objets réels et vivants. Ceci offre des ensembles de données de haute qualité qui sont introduits dans les infrastructures de réseau neuronal des clients, en réduisant significativement les délais et en facilitant le processus d'entraînement de ces systèmes d'apprentissage profond.

L'investissement stratégique de FLIR dans CVEDIA créera des opportunités pour les deux sociétés, afin d'accélérer le développement d'outils d'apprentissage profond basés sur le spectre thermique, qui seront utilisés par FLIR et les partenaires sélectionnés pour intégrer l'intelligence artificielle dans les capteurs et les systèmes de FLIR. Les capteurs d'imagerie thermique avancés de FLIR constituent une technologie idéale pour détecter les êtres vivants, pour voir la nuit et dans des conditions environnementales difficiles, ainsi que pour identifier les anomalies des processus industriels, faisant de ceux-ci une capacité clé pour les applications automobiles, militaires et industrielles. Cet investissement fournira également à CVEDIA un capital de croissance lui permettant d'étendre ses activités.

« Cet investissement dans CVEDIA développera notre capacité d'innovation dans les solutions de détection qui permettent à nos clients de prendre des décisions stratégiques de manière plus rapide et plus précise », a déclaré James Cannon, président et PDG de FLIR. « L'ajout d'algorithmes logiciels qui informent automatiquement un utilisateur ou un système d'une information stratégique constitue une caractéristique précieuse, qui accroît les données distinctives et riches que produisent nos capteurs. Nous entrevoyons une application étendue de ces outils dans le cadre de notre innovation en solutions hautement avancées, et nous nous réjouissons de la collaboration avec l'équipe de CVEDIA. »

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

À propos de CVEDIA

CVEDIA s'engage à résoudre les divers défis de ses clients, en fournissant des services incluant la simulation, la gestion des données, l'intégration de systèmes, et le développement d'algorithmes d'IA. SynCity, plateforme de simulation de CVEDIA, génère des univers 3D photoréalistes et des modelages de capteur recréant les scénarios quotidiens, ainsi que des cas limites destinés à l'entraînement, au test et à la validation des algorithmes d'apprentissage machine dans de multiples domaines. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cvedia.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent contenir des mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de » et « croire » ainsi que des mots et expressions similaires, et inclure les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction, et qui pourraient s’avérer inexactes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les produits et résultats réels pourront différer sensiblement du contenu formulé explicitement ou implicitement dans lesdites déclarations prévisionnelles, et ce, en raison de nombreux facteurs. Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180827005627/fr/