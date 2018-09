FLIR : acquiert Acyclica

L’acquisition fait progresser l’activité des systèmes de transport intelligents (STI) de FLIR en offrant la génération dynamique de données de trafic et un outil d’analyse logicielle, destinés aux opérateurs des systèmes de transport à l’échelle mondiale

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Acyclica, Inc., l’un des principaux développeurs de logiciels permettant de générer et analyser les données relatives aux infrastructures et intersections routières. Les solutions d’Acyclica fournissent des informations de trafic en temps réel et à haute résolution aux utilisateurs finaux des services de transport, en vue de rendre les routes plus sûres, de réduire la congestion et d’améliorer l’efficacité globale et la performance des voies de communication.

Basée à Denver, dans le Colorado, Acyclica fournit, dans le cloud, des analyses basées sur les données générées par des technologies propriétaires et d’autres sources de détection, telles que caméras visibles et thermiques, capteurs routiers, radars et signaux d’intersection. La solution Acyclica est utilisée par les services de transport du monde entier pour obtenir une vue claire, précise et exploitable de leur infrastructure routière afin d’améliorer la circulation et la sécurité. Les API d’Acyclica permettent une intégration facile dans des systèmes de transport intelligents (STI) tiers, notamment les caméras FLIR STI, qui sont actuellement proposées avec une technologie Acyclica embarquée.

« L’acquisition d’Acyclica est une étape clé pour nos activités STI, car elle ajoute une nouvelle plateforme de détection et un élément logiciel d’analyse de données à notre mission visant à fournir des solutions complètes d’optimisation du trafic à nos clients des systèmes de transport mondiaux », a déclaré James Cannon, président et chef de la direction de FLIR. « Les performances de ces systèmes STI correspondent à notre mission d’améliorer les conditions de vie, et complètent nos solutions plus larges de villes intelligentes et sûres. De plus, nous pensons que les capacités de l’équipe Acyclica en matière d’analyse de données et de plateformes logicielles sont adaptées à de nombreuses autres activités FLIR. »

L’activité Acyclica fera partie de la division STI de FLIR au sein de l’unité commerciale de FLIR. FLIR prévoit que cette transaction n’aura aucun impact sur les bénéfices nets de l’exercice 2018.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Énoncés prospectifs

