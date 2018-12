FLIR : fournit l'imagerie thermique à la nouvelle génération de DJI Mavic 2 Enterprise Dual

Entièrement intégrée, et à cardan stabilisé, la microcaméra Lepton de FLIR offre la vision thermique à un plus grand nombre de pilotes de drones commerciaux

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui que DJI, leader mondial en drones civils et imagerie aérienne, intégrera la microcaméra à imagerie thermique, Lepton® de FLIR, à son drone double DJI Mavic 2 Enterprise. Entièrement intégré, compact, et à cardan stabilisé, ce système étendra les capacités à courte portée des pilotes commerciaux, en leur permettant de travailler de manière plus sûre et plus rapide grâce à la combinaison de l’imagerie thermique et visible.

The DJI Mavic 2 Enterprise Dual with Thermal by FLIR will help bring thermal imaging capabilities to more first responders, industrial operators, and law enforcement personnel (Photo: Business Wire)

Renforçant la collaboration entre FLIR et DJI, le Mavic 2 Enterprise Dual représente la prochaine itération du programme de partenariat « Thermal by FLIR » (Le thermique par FLIR). Créé pour favoriser l’innovation thermique, ce programme permet aux partenaires de tirer parti du leadership, de la qualité et de l’innovation de FLIR. En début d’année, FLIR et DJI ont mis au point le DJI Zenmuse XT2 qui embarque côte à côte une caméra visible et une caméra thermique.

Comme le Zenmuse XT2, le Lepton spécialement conçu pour le Mavic 2 Enterprise Dual associe la caméra thermique FLIR à une caméra visible, ainsi qu’à la technologie brevetée MSX® de FLIR. Cette dernière exploite l’imagerie dynamique multispectrale qui embosse des détails haute fidélité en lumière visible sur l’imagerie thermique pour améliorer la qualité et la perspective de l’image.

« En dotant le système DJI Mavic 2 Enterprise Dual de notre capteur thermique Lepton, nous contribuons à offrir les capacités d’imagerie thermique à un plus grand nombre de premiers intervenants, d’opérateurs industriels et de personnel de maintien de l’ordre, qui comptent de plus en plus sur la technologie des drones pour sauver des vies et préserver des moyens de subsistance », a déclaré Jim Cannon, PDG et chef de la direction de FLIR. « Grâce au format, au poids et au coût réduits du capteur thermique Lepton, il s’est révélé être une technologie de transformation qui permet à la superpuissance de la technologie thermique de se propager dans des domaines jamais atteints auparavant. »

« L’ajout des capacités d’imagerie thermique fournies par le programme Thermal by FLIR permet à DJI de créer des nacelles dynamiques aptes à voler dans diverses conditions, notamment la nuit, dans le brouillard et la fumée », a ajouté Roger Luo, président de DJI. « Avec le Mavic 2 Enterprise Dual, nous pouvons offrir à un plus grand nombre de pilotes de drones commerciaux la valeur ajoutée de l’imagerie thermique et visible côte à côte dans un drone hautement portable, ce qui permet aux drones d’élargir leur champ d’opérations commerciales, des inspections de services publics aux interventions d’urgence. »

DJI est l’un des nombreux collaborateurs impliqués dans le programme Thermal by FLIR, créé pour soutenir les fabricants d’équipement d’origine (FEO) et les innovateurs de produits souhaitant utiliser les capteurs à imagerie thermique FLIR, pour offrir les avantages du « sixième sens du monde ». Grâce à ce programme, les FEO et les entrepreneurs peuvent arborer la marque Thermal by FLIR, et reçoivent un soutien supplémentaire de FLIR en termes de développement et de commercialisation des produits qu’ils fabriquent et commercialisent. Parmi d’autres partenaires Thermal by FLIR, citons Cat Phones, Casio, et Panasonic.

Du 8 au 11 janvier, le Mavic 2 Enterprise Dual sera exposé dans le stand FLIR (№ 31166) lors du Consumer Electronics Show 2019 à Las Vegas. Pour découvrir comment les fabricants d’appareils peuvent intégrer les capteurs FLIR à leurs produits ou à leur technologie, consultez le site www.flir.com/thermalbyflir. Pour plus d’informations sur toutes les nouvelles fonctionnalités du Mavic 2 Enterprise Dual, consultez le site www.dji.com/mavic-2- entreprise.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

