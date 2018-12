FLIR : lance la gamme Raymarine Element dotée d’images de sonar réalistes

La nouvelle combinaison sonar et GPS, destinée à la pêche de loisir offre des atouts supérieurs en termes d’image, de vitesse et de simplicité

FLIR Systems (Nasdaq : FLIR) a annoncé aujourd’hui le lancement de Raymarine Element™, nouvelle génération d’écrans avancés, combinés sonar et GPS. Dotée de la technologie acclamée Raymarine RealVision™ 3D et de la nouvelle technologie de sonar HyperVision™, la gamme Element offre des images réalistes, et permet de répondre aux demandes des pêcheurs côtiers et de bars, en mettant à leur disposition des capacités de cartographie versatiles avancées, par sonar, ainsi qu’une expérience utilisateur hautement intuitive.

FLIR’s Raymarine Element™ advanced, combination sonar and GPS displays deliver lifelike imaging for coastal and bass fishermen. (Photo: Business Wire)

S’appuyant sur le succès des écrans de navigation, primés Raymarine Axiom® de FLIR, le Raymarine Element est doté d’une technologie de sonar 3D RealVision, intégrée, en instance de brevet, ce qui améliore la vision sous-marine des pêcheurs, grâce aux images des fonds en 3D, et à une localisation plus précise des poissons cibles. Element lance également une nouvelle technologie de sonar 1,2 mégahertz HyperVision, en instance de brevet, qui offre des fréquences de sonar ultra-élevées à signal radar compressé de haute intensité (Compressed High Intensity Radar Pulse, CHIRP). HyperVision améliore les sonars 3D DownVision®, SideVision®, et RealVision, afin de permettre aux pêcheurs de voir la structure, la végétation et les poissons grâce à des détails réalistes.

Optimisés pour une expérience utilisateur simplifiée, le nouveau système d’exploitation LightHouse Sport et les contrôles intuitifs du clavier, d’Element permettent aux pêcheurs de marquer rapidement leurs sites de pêche favoris et de créer leurs propres cartes bathymétrique haute définition, en utilisant la nouvelle capacité du générateur de cartes de sonar en temps réel, Raymarine RealBathy™. L’expérience utilisateur d’Element est améliorée par un processeur quadricœurs embarqué, offrant des rafraîchissements de carte instantanés, des images 3D RealVision fluides, et une grande réactivité sous l’eau.

« Grâce à la nouvelle gamme Raymarine Element, nous mettons notre technologie de sonar la plus avancée et notre expérience utilisateur intuitive, à la disposition d’un plus large public de plaisanciers de loisir », a déclaré Jim Cannon, président et PDG de FLIR Systems. « Element possède des performances impressionnantes dans sa catégorie, grâce à la clarté remarquable des images HyperVision et à notre nouveau système d’exploitation LightHouse Sport. Ensemble, Element redéfinit la catégorie des écrans de navigation, combinés sonar et GPS, en offrant aux pêcheurs des capacités de haute qualité. »

La gamme Element se compose de divers modèles d’écrans, de 7, 9 et 12 pouces. Les expéditions d’Element débuteront au premier trimestre 2019 via les concessionnaires et distributeurs maritimes de FLIR.

Pour en savoir plus sur Raymarine Element, rendez-vous sur http://www.raymarine.com/element.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.flir.com, et suivez @flir.

