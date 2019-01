FLIR : lance la technologie d'amarrage assisté et présente son premier partenaire fabricant de navires

Prestige Yachts sera la première marque à exposer le système Raymarine DockSense, qui automatise et simplifie l'expérience d'amarrage des navires

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui le lancement du système d'amarrage assisté Raymarine DockSense™, une solution intelligente exploitant la reconnaissance des objets et les capteurs de mouvements pour offrir, à la navigation de plaisance, l'amarrage assisté. S'appuyant sur la technologie de caméra à vision par ordinateur ainsi que sur les analyses vidéo de FLIR, le système DockSense intègre au système de propulsion et de direction du navire les renseignements fournis par les images avoisinantes, afin de permettre, aux propriétaires de bateaux, d'effectuer des manœuvres d'amarrage dans des espaces restreints. FLIR a par ailleurs annoncé que Prestige Yachts, marque du Groupe Beneteau, serait la première marque à exposer cette technologie.

L'amarrage d'un navire peut s'avérer une expérience stressante, même pour les capitaines les plus expérimentés. Souvent, le vent et la marée rendent cette tâche plus difficile, et les incidents d'amarrage peuvent entrainer de coûteuses réparations et mettre en péril la sécurité. Conçu pour augmenter les compétences de pilotage du navire par le capitaine, le système DockSense utilise la technologie Virtual Bumper™ en l'appliquant à la zone qui entoure le navire. Si un objet tel qu'une palplanche ou un autre navire rencontre le Virtual Bumper, DockSense introduit automatiquement un pilotage correctif et des commandes d'accélération pour éviter l'objet et pour aider le capitaine à guider le navire vers le quai.

DockSense utilise un système mondial de positionnement (GPS), et une centrale de cap et d'attitude (attitude heading reference system, AHRS) pour compenser les effets du vent et des courants, ce qui assure l'amarrage à quai du navire sans problèmes ni collisions coûteuses. Le système Raymarine DockSense inclut de multiples caméras à vision par ordinateur FLIR, un module de traitement central, et l'application DockSense fonctionnant sur l'écran de navigation Axiom de Raymarine. Le système s'intègre aux mécanismes de propulsion par joystick moderne, ce qui fournit des commandes d'accélération et de direction assistée, et permet aux capitaines de s'amarrer en douceur.

« Le système d'amarrage assisté Raymarine DockSense illustre notre concentration sur les solutions qui combinent navigation FLIR, apprentissage machine, et technologies de capteurs », a déclaré Jim Cannon, PDG et chef de la direction de FLIR. « Plus important encore, nous réunissons ces innovations dans une solution simple qui répond aux défis clés des clients en éliminant l'inquiétude liée à l'amarrage d'un navire, et qui rend l'expérience de navigation plus sûre et plus agréable pour chacun à bord. »

« Notre objectif consiste à devenir la référence mondiale parmi toutes les expériences de navigation », a déclaré Hervé Gastinel, PDG dui Groupe Beneteau. « En plus de conférer aux futurs propriétaires de Prestige la confiance de s'amarrer en toute sécurité, la solution Raymarine DockSense s'aligne sur notre vision consistant à simplifier l'expérience de navigation, et à la rendre accessible à un plus large public », confirme Erik Stromberg, directeur marketing des produits Prestige.

FLIR présentera la technologie Raymarine DockSense au Salon nautique de Düsseldorf, en Allemagne, du 19 au 27 janvier, sur le stand de Raymarine (Hall 11, stand A42) et sur le stand de Prestige (Hall 6, stand D57). DockSense sera également exposé sur un yacht à moteur Prestige 460 lors du Salon nautique de Miami en février 2019.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.flir.com, et suivez @flir.

Marque internationale majeure, PRESTIGE se positionne sur le marché hautement exigeant des yachts à moteur de luxe. Fabriqués en Vendée, en France, et conçus par des navigateurs pour les amoureux de la mer, les yachts PRESTIGE® sont le joyau de l'ingénierie maritime française. Avec le Garroni Studio, PRESTIGE conçoit les yachts les plus confortables, longs de 40 à 75 pieds. Les gammes FLYBRIDGE et SPORT proposent des yachts à moteur intelligents, modernes, et à la conception haut de gamme. La marque se fonde sur un réseau sans cesse croissant de concessionnaires professionnels à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.prestige-yachts.com.

