FLIR : lance le monoculaire thermique Scion, destiné aux professionnels de la sécurité publique

Le nouveau monoculaire thermique professionnel Scion permet la connectivité avec la plateforme TruWITNESS de FLIR

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui le lancement du monoculaire thermique professionnel (Professional Thermal Monocular, PTM) Scion™ de FLIR, destiné aux professionnels de la sécurité publique. Pour une meilleure qualité d’image, le PTM Scion est alimenté par le cœur thermique haute performance, Boson®, et offre une connectivité avec la plateforme TruWITNESS® de FLIR, afin de permettre la diffusion vidéo thermique cryptée en temps réel, et de fournir aux professionnels une meilleure connaissance situationnelle.

The new FLIR Scion Professional Thermal Monocular (PTM) for public safety professionals can stream live thermal video to provide greater situational awareness. (Photo: Business Wire)

Robuste, le PTM Scion est doté du cœur d’imagerie thermique le plus avancé de FLIR, qui permet aux utilisateurs de détecter rapidement les objets de manière plus détaillée, et offre une vision claire dans des conditions de faible visibilité. Disponible avec un taux de rafraîchissement de 60 hertz, le PTM Scion dispose de 2 gigaoctets de stockage interne ainsi qu’un emplacement de carte microSD™ afin d’enregistrer les images vidéos ou fixes géobalisées pour une lecture ultérieure. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent le zoom image sur image, la fonctionnalité de système de positionnement mondial (Global Positioning System, GPS), ainsi que des capacités Bluetooth® et Wi-Fi de manière à permettre le transfert des fichiers entre appareils, en toute simplicité.

Lorsqu’il est relié à la plateforme de capteurs portable, TruWITNESS, de FLIR, créée pour les opérations de sécurité publique et urbaine, le PTM Scion combine les données vidéo, audio et de localisation pour permettre aux organisations de diffuser au centre de commande les images thermiques de toute poursuite, récupération de preuves, ou effort de recherche et sauvetage, via un réseau sans fil.

« Scion de FLIR est le monoculaire thermique portable commercial le plus riche en fonctionnalités de FLIR, actuellement disponible, apportant un nouveau niveau de technologie aux agences de sécurité publique », a déclaré Jim Cannon, Président et PDG de FLIR Systems. « De plus, l’intégration du PTM Scion dans la plateforme TruWITNESS de FLIR fait de celui-ci un outil précieux qui aidera à fournir aux professionnels de la sécurité publique davantage d’informations pour une prise de décisions en temps réel sur le terrain. »

Le PTM Scion, qui remplace les caméras thermiques monoculaires de la série H de FLIR, est désormais disponible aux États-Unis pour un prix de vente conseillé à partir de 3 295 USD, auprès des revendeurs établis de FLIR. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.flir.com/scion.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et des technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

