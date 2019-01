FLIR : lance sa caméra thermique deuxième génération destinée aux voitures sans conducteur ainsi qu'un nouvel appareil thermique portable pour la réparation automobile

L’entreprise dévoile son prototype de véhicule sans conducteur, équipé d’un freinage automatique d’urgence (AEB) activé par des caméras thermiques

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui le lancement de deux caméras d’imagerie thermique pour l’industrie automobile, son kit de développement automobile (Automotive Development Kit, ADK™) de vision thermique nouvelle génération pour la mise au point des voitures sans conducteur ainsi qu’une caméra thermique de diagnostic portable pour les amateurs et professionnels de l’automobile, la FLIR TG275.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190107005898/fr/

FLIR’s second generation all-weather thermal-vision automotive development kit (ADK) augments other autonomous vehicle sensors and offers the redundancy needed to improve safety. (Photo: Business Wire)

FLIR a également présenté un prototype amélioré de conduite autonome thermique, qui montre la capacité des caméras thermiques à améliorer la sécurité des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et à résoudre les problèmes de performance des véhicules autonomes (AV) de demain. Les nouvelles caméras, ainsi que le prototype autonome thermique de FLIR feront l’objet d’une démonstration cette semaine, lors du Consumer Electronics Show (CES) 2019, au Las Vegas Convention Center, South Hall Three, stand n° 31166.

ADK de FLIR de nouvelle génération

L’ADK à vision thermique nouvelle génération doté d’un coeur de caméra thermique FLIR Boson® haute résolution, est conçu pour aider les constructeurs automobiles, les fournisseurs automobiles de premier plan, et les innovateurs de l’industrie automobile à améliorer la sécurité des ADAS et véhicules sans conducteur. Associé à des algorithmes d’apprentissage machine pour la classification des objets, l’ADK fournit des données critiques à partir de la partie infrarouge lointain du spectre électromagnétique afin d’améliorer la prise de décision des AV dans les environnements communs, dans lesquels les autres capteurs rencontrent des difficultés tels que l’obscurité, les ombres, la réverbération du soleil, le brouillard, la fumée ou la brume. Renforçant l’ensemble de la suite de capteurs, l’ADK à vision thermique offre également la redondance nécessaire à l’amélioration de la sécurité sur les AV.

Le nouvel ADK a obtenu la certification IP67 et comprend désormais une fenêtre chauffée intégrée pour une amélioration des performances de test dans toutes les conditions météorologiques. Pour une intégration plus facile, il comprend également une connexion GSML (Gigabit Multimedia Serial Link), USB et Ethernet. L'ADK de FLIR est disponible à l’achat sur le site www.flir.com/adk.

Prototype autonome de FLIR

FLIR présente également le tout premier prototype commercial équipé d’une caméra thermique et doté de plusieurs caméras FLIR ADK qui fourniront une vue à 360 degrés de la rue. La voiture démontre les capacités d’intégration qu'offre l’ADK avec le radar, les capteurs LIDAR et les caméras visibles que l’on trouve sur les prototypes autonomes actuels. Grâce à un freinage automatique d’urgence (AEB) amélioré par caméras thermiques, la voiture permet de valider comment l’imagerie thermique conjuguée à la classification de l’apprentissage machine améliore la fonctionnalité de l’AEB.

« Pour une prise de décision automatisée sur la route, les caméras d’imagerie thermique associées aux capacités d’apprentissage machine offrent la méthode la plus efficace de détection des piétons afin de sauver des vies, particulièrement dans les environnements pleins d’obstacles ou en cas de mauvaise visibilité » a indiqué Jim Cannon, Président et PDG de FLIR. « En outre, le prototype autonome renforcé thermiquement de FLIR démontre la manière dont les caméras thermiques peuvent améliorer de façon significative les performances urbaines, autoroutières et l’AEB ainsi que la sécurité générale des voitures sans conducteur ».

Les développeurs de voitures autonomes souhaitant obtenir plus d’informations sur le prototype amélioré thermiquement peuvent se rendre sur le site www.flir.com/adas.

FLIR TG275

La TG275 est la première caméra thermique dédiée aux techniciens automobiles et mécaniciens de la domotique. Dans la réparation automobile, la chaleur peut souvent être synonyme de problème potentiel, et la TG275 aide les techniciens à identifier les problèmes avant qu’ils ne provoquent des défaillances, et finalement une panne sur la route. Équipée de la micro-caméra thermique FLIR Lepton® , la technologie MSX® brevetée de FLIR extrait les détails à fort contraste des images prises par une caméra embarquée à lumière visible pour les surimposer sur les images thermiques. La TG275 permet également aux techniciens de réparation de réduire la durée du diagnostic et de montrer aux clients des preuves du problème via des images avant et après des problèmes potentiels.

La TG275 sera disponible au printemps prochain. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flir.com/tg275..

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190107005898/fr/