FLIR : nbsp;Systems lance trois cœurs de caméras thermiques refroidis de la famille Neutrino

Les cœurs Neutrino de nouvelle génération vont optimiser les mesures, la détection, la surveillance, la sécurité et les applications de drones

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui le lancement de trois cœurs Neutrino™ pour caméras infrarouges à ondes moyennes (midwave infrared, MWIR) : le compact et léger FLIR Neutrino LC, et deux cœurs de la série FLIR Neutrino Performance, le SX12 et le QX. Ces tout récents modèles élargissent la gamme de cœurs de caméras, refroidis FLIR Neutrino, destinés aux fabricants d’équipement d’origine (FEO) et aux intégrateurs de systèmes, des secteurs commercial, industriel et de la défense.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181213005965/fr/

Next generation cooled FLIR Neutrino thermal camera cores: Neutrino LC (left) and Neutrino Performance Series (right). (Photo: Business Wire)

Le Neutrino LC est le premier cœur de caméra MWIR à température de fonctionnement élevée (High Operating Temperature, HOT) de FLIR, et le premier modèle de la série SWaP+C (taille, poids, puissance et coût ; ou Size, Weight, Power, and Cost, en anglais). Étant le modèle Neutrino le plus compact, le plus léger et le moins énergivore disponible, le LC peut être intégré à de plus petits drones et permettre aux opérateurs de drones de voler plus longtemps. Grâce à la technologie HOT, le Neutrino commence à traiter les images deux fois plus vite que les modèles précédents, ce qui permet aux professionnels de l’imagerie optique de gaz, de détecter les gaz plus rapidement. De plus, la durée de vie opérationnelle plus longue du Neutrino permet une installation dans des applications de sécurité où l’accès à la maintenance est limité, difficile ou coûteux.

Les deux nouveaux produits de la série Neutrino Performance, le Neutrino SX12 et le Neutrino QX, offrent les performances en résolution MWIR, les plus élevées de FLIR. Le Neutrino SX12 produit des vidéos d’imagerie thermique haute définition (HD), tandis que le Neutrino QX, qui offre plus de 3,1 mégapixels, est le cœur MWIR à la résolution la plus élevée, de FLIR. Les deux modèles Neutrino Performance fournissent des images nettes sur de grandes distances tout en conservant un large champ de vision. Ils sont parfaits pour les solutions au sol ou aéroportées de renseignement, de surveillance, de reconnaissance (ISR) et de drones.

« Les trois nouveaux cœurs de caméra refroidis Neutrino sont dotés d’ avancées technologiques significatives , qui vont des nouvelles caractéristiques de taille, poids, puissance, coût et durée de vie, jusqu’à la résolution la plus élevée pour une caméra thermique à ondes moyennes, de sa catégorie », a déclaré Jim Cannon, président et PDG de FLIR Systems. « Offrant des interfaces qui correspondent aux normes sectorielles, des logiciels de contrôle simples et puissants, et une assistance technique, les nouveaux produits Neutrino permettent aux FEO de réduire les risques de développement produit et d’accélérer les délais de déploiement. Grâce à cette gamme Neutrino élargie, FLIR se trouve en mesure d’aider les clients à résoudre leurs problèmes, à améliorer leur efficacité et à sauver des vies. »

Les modèles Neutrino SX12, QX et LC sont des cœurs de caméra à double usage, destinés aux produits commerciaux, industriels et de défense, que le Ministère américain du Commerce a classifiés dans le cadre des Réglementations de l’administration chargée des exportations, sous le numéro de classification de contrôle à l’exportation 6A003.b.4.a.

Tous les nouveaux modèles Neutrino sont dès aujourd’hui disponibles sur commande. Pour en savoir plus sur la série Neutrino, consultez le site www.flir.com/neutrino.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181213005965/fr/