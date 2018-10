FLIR : nbsp;Systems remporte un contrat auprès des garde-côtes des États-Unis, d’une valeur de 9,9 millions USD pour soutenir ses systèmes d’identification automatique chiffrée

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui avoir remporté un contrat auprès du Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security, DHS) des États-Unis, pour prendre en charge le programme relatif au système d’identification automatique de deuxième génération (Automatic Identification System, AIS-2) des garde-côtes des États-Unis (U.S. Coast Guard, USCG). Le contrat de quantité indéterminée à livraison indéterminée (Indefinite Delivery Indefinite Quantity, IDIQ) présente une valeur plafond de 9,9 millions USD, pour fournir des transpondeurs de Systèmes d’identification automatique (Automatic Identification System, AIS) de deuxième génération, des périphériques connexes, et des pièces détachées à près de 1 774 navires et 282 vedettes de la flotte active de l’USCG.

Raymarine by FLIR next generation automatic identification systems will enable vessel traffic awareness and encrypted communication between US Coast Guard vessels. (Photo by Petty Officer 1st Class Jetta Disco. The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.)

Le gouvernement prévoit d’acquérir des kits et des pièces détachées pour des navires de catégories spécifiques, en vue d’équiper tous les navires de l’USCG avec l’AIS-2 au cours des cinq prochaines années.

« Nous nous réjouissons de fournir la technologie de matériel et de logiciels AIS pour soutenir la mission des garde-côtes des États-Unis », a déclaré Jim Cannon, président et PDG de FLIR. « Notre technologie fournira des niveaux améliorés de communication sécurisée et de coordination entre les navires, les vedettes et les stations côtières des garde-côtes. Cet octroi de contrat renforce notre partenariat technologique avec les garde-côtes, en fournissant les capacités de communication de nouvelle génération qui compléteront leurs systèmes de navigation SINS-2 Raymarine. »

Le contrat sera géré et exécuté par l’unité commerciale de FLIR au sein de l’installation de Nashua, dans le New Hampshire.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, en Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR est d’être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

