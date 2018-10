FLIR : reçoit de l'armée des États-Unis une subvention d'un montant total de 28,7 millions USD pour le détecteur de produits chimiques de nouvelle génération (Next Generation Chemical Detector, NGCD)

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui avoir reçu une subvention du Bureau exécutif du programme conjoint du Département de la défense des États-Unis (Department of Defense, DOD) pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (Joint Program Executive Office for Chemical Biological Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND) en soutien à son programme de détecteur multi-phase d'agents chimiques (Multi-Phase Chemical Agent Detector, MPCAD). L’autre convention de transaction (Other Transaction Authority, OTA) est évaluée à 28,7 millions USD, et son exécution se prolongera jusqu’au milieu de 2022.

Responders perform real-time chemical threat confirmation in the field with FLIR’s Griffin G510 Gas Chromatograph Mass Spectrometer (Photo: Business Wire)

Une version modifiée du Griffin™ G510 de FLIR constituera la base de la solution MPCAD de FLIR. Le Griffin G510 est un spectromètre de masse (gas chromatograph mass spectrometer, CPG-SM) portable doté d’un chromatographe en phase gazeuse utilisé actuellement par les équipes d'intervention nationales et internationales pour la confirmation en temps réel des menaces chimiques sur le terrain. Ce développement permettra d’identifier les produits chimiques à de faibles concentrations dans les phases aérosol, gazeuse, liquide et solide de la matière. Il fournira au combattant des capacités de confirmation sur le terrain et permettra aux forces conjointes de combattre et d'interdire les armes de destruction massive (ADM).

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés dans le cadre du programme de détection chimique de prochaine génération, essentiel pour l'armée américaine », a déclaré James Cannon, président-directeur général de FLIR. « Cette subvention permet à notre équipe de mieux remplir sa mission qui est de protéger la vie et les moyens de subsistance de nos soldats, marins, aviateurs et marines face à la menace d'une attaque chimique. »

Les travaux prévus par le contrat devraient être exécutés dans les installations de FLIR à West Lafayette, dans l’Indiana, aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le Griffin G510 de FLIR, consultez le site www.flir.com/G510.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Énoncés prospectifs

Les déclarations faites dans ce communiqué par James Cannon, ainsi que les autres déclarations de ce communiqué concernant le contrat et la commande décrits ci-dessus constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles concernant l’activité de FLIR, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les issues et résultats réels pourront varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles en réponse à de nombreux facteurs parmi lesquels : la capacité à fabriquer et livrer les systèmes décrits dans ce communiqué, les changements des prix des produits de FLIR, la demande changeante pour les produits de FLIR, le mix de produits, l'impact des produits et des prix compétitifs, les contraintes en termes de fournitures de composants essentiels, l’excès ou le manque de capacité de production, la capacité de FLIR à fabriquer et expédier ses produits en temps opportun, la conformité continue de FLIR aux lois et règlements de contrôle des exportations des États-Unis, ainsi que d’autres risques discutés de temps à autre dans les rapports et les documents déposés par FLIR auprès de la Securities and Exchange Commission. En outre, ces déclarations peuvent être affectées par la conjoncture générale et les taux de croissance de l’industrie et du marché, ainsi que les conditions économiques nationales et internationales générales. Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

