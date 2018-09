FLIR : s’est vu attribuer un contrat avec l’administration de l’Aviation fédérale américaine d’une valeur plafond de 94,3 millions USD visant à soutenir le programme de capacité de surveillance mobile

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui l’attribution d’un contrat de Livraison indéfinie, quantité indéfinie (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, IDIQ) par le Centre logistique de l’administration de l’aviation fédérale (Federal Aviation Administration Logistics Center, FAALC) afin de soutenir le programme de Capacité de surveillance mobile (Mobile Surveillance Capability, MSC) du Département américain de la Sécurité nationale (Department of Homeland Security, DHS). Le contrat IDIQ, d’une valeur plafond de 94,3 millions USD, est assorti d’une première commande de 12,2 millions USD sur un contrat afin de fournir des équipements remplaçables en escale (Line Replaceable Units, LRU) montés sur des véhicules MSC, comprenant le FLIR TacFLIR 380, le radar FLIR R20SS, le logiciel de gestion FLIR Cameleon, les systèmes de stockage et de gestion de l’alimentation, et autres sous-systèmes électro-mécaniques permettant de prendre en charge les véhicules MSC. Grâce à un Accord inter-agence avec le DHS, le FAALC sert en tant qu’entité publique indépendante, fournissant des services d’ingénierie, techniques et logistiques afin de soutenir les Douanes et la Protection des frontières (Customs and Border Protection, CBP) américaines.

« Nous sommes heureux de fournir la technologie de détection FLIR ainsi que les logiciels de centre de commande pour soutenir la mission du FAALC », a déclaré James Cannon, Président et PDG de FLIR. « Notre technologie fournira des capacités avancées et une préparation continue pour les missions des CBP. Le contrat offre également une importante opportunité de programme de franchise pour l’entreprise, et nous nous engageons à soutenir ce programme ainsi que les hommes et les femmes assurant la sécurité de nos frontières ».

Le contrat a une période de base initiale de deux ans, avec huit années optionnelles individuelles. Il sera géré et exécuté par l’unité commerciale Gouvernement et Défense de FLIR, dans l’installation d’Elkridge de l’entreprise, dans le Maryland.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l’Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité, et protéger l’environnement. Grâce à ses près de 3 500 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l’imagerie thermique et les technologies adjacentes pour fournir des solutions innovantes, intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l’environnement, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Énoncés prospectifs

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prévisionnelles peuvent contenir des mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de » et « croire » ainsi que des mots et expressions similaires, et inclure les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction, et qui pourraient s’avérer inexactes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les produits et résultats réels pourront différer sensiblement du contenu formulé explicitement ou implicitement dans lesdites déclarations prévisionnelles, et ce, en raison de nombreux facteurs. Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180926006122/fr/