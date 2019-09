FLIR : L'armée américaine attribue un contrat de 35,1 millions USD à FLIR Systems pour la mise au point d'un nouveau révélateur d'agents chimiques en aérosol

La technologie de pulvérisation innovante change de couleur lorsque des agents de guerre chimique, tels que le gaz moutarde, le VX ou le sarin sont détectés sur des équipements, des surfaces ou des vêtements, permettant ainsi une décontamination plus rapide et plus efficace

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé s’être vu octroyé par l’armée américaine un contrat à durée indéterminée / quantité indéterminée (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity, IDIQ) d’une valeur maximum de 35,1 millions USD portant sur la livraison d’une nouvelle version de son produit chimique Agentase™ C2 qui détecte le gaz moutarde, un agent de guerre chimique hautement toxique.

L’Agentase C2 en aérosol, de FLIR change rapidement de couleur sur une surface si un agent de guerre chimique est présent. Grâce à une détection plus rapide et plus ciblée, les experts militaires en décontamination peuvent localiser les traces de contamination sur les surfaces et atténuer avec précision la menace.

« Les agents alvéolaires tels que le gaz moutarde et les agents neurotoxiques tels que le VX et le sarin inquiètent constamment les militaires », a déclaré David Ray, président de l’unité commerciale Gouvernement et Défense de FLIR. « Notre technologie d’aérosol, Agentase C2, offre des performances sans précédent, permettant la détection rapide de substances hautement toxiques, tout en réduisant le coût du cycle de vie des opérations de décontamination. Ce nouveau contrat renforce notre stratégie consistant à fournir des solutions essentielles, qui aident à protéger le personnel en première ligne et à sauver des vies. »

Le contrat appuiera le Système d’indicateur de contamination et de garantie de décontamination (Contamination Indicator/Decontamination Assurance System, CIDAS), de l’armée, un « programme officiel » au sein du Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND). Les travaux seront effectués sur le site de FLIR à Pittsburgh.

Le contrat IDIQ consiste en une phase de mise au point de l’ingénierie et de la fabrication, d’une durée de 30 mois, suivie d’une phase de production initiale à faible taux de production, de 18 mois, et d’une phase de production à plein taux de 72 mois. Les livraisons devraient débuter au premier trimestre de l’exercice 2020.

Il s’agit du deuxième contrat attribué par le JPEO-CBRND à FLIR, en vue de la livraison de l’Agentase C2 aux Services conjoints dans le cadre du CIDAS. FLIR a déjà signé un contrat de 30 millions USD pour la livraison de son révélateur en aérosol, formulé pour des agents neurotoxiques tels que le VX et le sarin. Pour cette livraison, la production à plein taux devrait commencer durant le premier trimestre de l’exercice 2020.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Les déclarations faites dans ce communiqué par David Ray, ainsi que les autres déclarations de ce communiqué concernant le contrat et la commande décrits ci-dessus constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles concernant l’activité de FLIR, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les issues et résultats réels pourront varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles en réponse à de nombreux facteurs parmi lesquels : la capacité à fabriquer et livrer les systèmes décrits dans ce communiqué, les changements des prix des produits de FLIR, la demande changeante pour les produits de FLIR, le mix de produits, l’impact des produits et des prix compétitifs, les contraintes en termes de fournitures de composants essentiels, l’excès ou le manque de capacité de production, la capacité de FLIR à fabriquer et expédier ses produits en temps opportun, la conformité continue de FLIR aux lois et règlements de contrôle des exportations des États-Unis, ainsi que d’autres risques discutés de temps à autre dans les rapports et les documents déposés par FLIR auprès de la Securities and Exchange Commission. En outre, ces déclarations peuvent être affectées par la conjoncture générale et les taux de croissance de l’industrie et du marché, ainsi que les conditions économiques nationales et internationales générales. Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu’à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

