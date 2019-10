FLIR : acquiert les technologies et les actifs de drones captifs d'Aria Insights

L’accord avec UAS Pioneer, anciennement CyPhy Works, englobe la propriété intellectuelle et plusieurs brevets

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé l’acquisition de la propriété intellectuelle et de certains actifs d’exploitation d’Aria Insights, Inc. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

For military use and other applications, tethered drones can deliver persistent situational awareness. They connect to a base station, or vehicle, that provides continuous power and secure communications. (Photo: Business Wire)

Précédemment connue sous le nom de CyPhy Works, Inc., Aria a été le pionnier du développement de petits systèmes aériens captifs sans pilotes (small unmanned aerial systems, sUAS). Fondée en 2008 par Helen Greiner, cofondatrice d'iRobot, et appuyée par plusieurs investisseurs de premier plan dans le secteur des technologies, Aria a notamment développé le drone captif Perso Aerial Reconnaissance and Communications (PARC). La société a cessé ses activités en mars 2019.

Les drones captifs se connectent à une station de base ou à un véhicule par un fil de microfilament, qui fournit à la fois une alimentation continue et des communications sécurisées. Pour certaines applications, un drone captif offre des avantages par rapport à un UAS en vol libre, car il permet des opérations prolongées sur des missions plus longues et une connaissance continue de la situation permettant aux utilisateurs d'exécuter des fonctions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Les actifs d’Aria seront intégrés à la division Systèmes sans pilote et solutions intégrées de FLIR, ce qui étoffera le portefeuille de technologies de pointe de la société créé par ses acquisitions de Prox Dynamics en 2016 ainsi que d’Aeryon Labs et d’Endeavour Robotics plus tôt cette année.

« Les systèmes UAS captifs deviennent un outil de plus en plus précieux pour la protection des forces, la sécurité des frontières et la protection des infrastructures critiques », a déclaré David Ray, président des activités gouvernementales et de défense de FLIR. «∘La technologie innovante et les actifs de propriété intellectuelle d'Aria nous permettront d'améliorer les capacités actuelles et de faire évoluer la gamme de solutions que nous pouvons proposer aux clients de ce segment de marché en croissance.∘»

« Nous sommes ravis de finaliser la vente de nos actifs à FLIR Systems », a déclaré Lance Vandenbrook, ancien PDG d’Aria Insights. « Nous sommes fiers de la technologie développée par notre équipe par le biais des opérations de CyPhy Works et d’Aria, et nous pensons que FLIR offre la meilleure opportunité de donner à cette technologie l’occasion d’innover et de soutenir des missions critiques dans les années à venir. »

