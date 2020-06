FLIR : dévoile la mise à niveau « 380X » pour ses systèmes d'imagerie à longue portée Star SAFIRE

Une nouvelle mise à niveau du matériel, du firmware et du logiciel est prête pour les applications du futur, basées sur la réalité augmentée / l’IA ; elle réduit la charge de travail de l’opérateur, facilitant ainsi une prise de décision rationalisée

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la sortie de la mise à niveau du matériel, du firmware et du logiciel 380X de Star SAFIRE®, permettant de prendre en charge des fonctionnalités avancées d’assistance à l’image, pour ses systèmes à cardan Star SAFIRE, déployés dans le monde entier, notamment Star SAFIRE 380-HD et 380-HDc.

FLIR Star SAFIRE imaging systems are fielded on fixed-wing aircraft and helicopters worldwide. Their ultra-long-range visible and thermal imaging cameras are used for a wide range of military, search and rescue, border and coastal surveillance, and airborne law enforcement applications. The new 380X hardware, firmware, and software upgrade supports advanced features that reduce operator workload for faster, smarter decision support. (Photo: Business Wire)

Employés par les forces de défense et de police de plus de 40 pays, pour ses capacités d’imagerie visible et thermique ultra longue portée, les systèmes FLIR Star SAFIRE sont déployés sur les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères, et utilisés dans un vaste éventail d’applications militaires, de recherche et sauvetage, de surveillance frontalière et côtière, et des forces de l’ordre aéroportées. La mise à niveau 380X complète réduit la charge de travail de l’opérateur de sorte à faciliter une prise de décision plus rapide et mieux informée. Elle propose des configurations personnalisables pour une gestion vidéo et une interface utilisateur, visuelle à plusieurs tuiles, ainsi que la prise en charge des tablettes à écran tactile et de diffusion.

La nouvelle technologie 380X offre aux opérateurs :

Une plus grande clarté : Les opérateurs peuvent voir davantage de détails grâce au filtre de dé-scintillation de 380X qui supprime l'effet atmosphérique pour révéler des éléments de détail difficiles à détecter autrement.

Gestion de plusieurs vidéos : Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de consulter plusieurs sources vidéos simultanément, y compris les charges utiles de toutes les caméras, plus une entrée vidéo externe.

Nouvelle interface utilisateur : Les opérateurs peuvent désormais naviguer au sein des menus à l'aide de graphiques basés sur des icônes personnalisables pour accélérer les saisies, au besoin.

Ciblage amélioré : L'indicateur de cible mouvante (Moving Target Indicator, MTI) de la mise à niveau permet d'identifier les menaces plus tôt et de façon plus définitive. L'amélioration à venir inclut des superpositions de réalité augmentée afin d'identifier les positions amicales et les zones protégées/limitées.

Réalité augmentée (prévue pour le T2 2021) : Les superpositions en RA, à venir amélioreront la conscience situationnelle, en représentant les missions dans leur environnement direct, en augmentant la compréhension de l'utilisateur, et en accélérant la prise de meilleures décisions mieux informées.

« Cette mise à niveau 380X innovante introduit des améliorations technologiques qui réduisent la charge cognitive et exploiteront le plein potentiel de l’intelligence artificielle, en vue de favoriser la réussite de la mission du client », a déclaré le vice-président et directeur général des Systèmes de capteurs, de FLIR, Tim Durham. « La mission de FLIR est axée sur le sauvetage des vies et des moyens d’existence, et nous sommes extrêmement fiers de la performance et de l’héritage de nos systèmes Star SAFIRE. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, leurs capacités sont désormais étendues, et les opérateurs seront soumis à moins de tension pendant leurs longues et difficiles missions. »

Les systèmes à cardan Star SAFIRE offrent une stabilisation d’image, supérieure et une performance d’imagerie ultra longue portée pour les missions d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de recherche et de sauvetage (Search And Rescue, SAR), des patrouilles frontalières, des patrouilles maritimes, de protection de nos forces et d’observation avancée.

La mise à niveau 380X est actuellement disponible pour les systèmes Star SAFIRE 380-HD et 380-HDc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.flir.com/380X.

