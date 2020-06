FLIR : installe sa solution de dépistage des EST au Pentagone pour aider à lutter contre le COVID-19

Cette dernière commande vient s'ajouter aux 100 millions USD de la commande de caméras thermiques conclue au premier trimestre et à l’achat récent par General Motors pour permettre la vérification de la température cutanée de sa main-d’œuvre

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé avoir installé son système de dépistage EST™ dans le Centre des visiteurs du Pentagone à Washington, D.C. La solution intégrée de dépistage des EST (elevated skin temperature, ou température cutanée élevée) de la société, l’A700 EST-IS, comprend la caméra thermique FLIR A700. Le système est actuellement utilisé pour filtrer les visiteurs présentant des températures cutanées élevées ou supérieures à ce qu’elles devraient être, ce qui peut aider à se prémunir contre la propagation du COVID-19.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200602005953/fr/

FLIR Systems has installed its EST screening system at the Pentagon Visitor Center in Washington, D.C. The company’s integrated screening solution features the FLIR A700 thermal imaging camera and is being used to screen visitors for elevated or higher than expected skin temperatures, which can help guard against the spread of COVID-19. (Photo: Business Wire)

L’installation de son système EST au Pentagone est l’une des nombreuses initiatives faisant actuellement l’objet de discussions entre FLIR et des responsables du Département de la Défense des États-Unis, pour des applications dans l’ensemble des forces armées. La nouvelle fait suite aux déclarations du président et chef de la direction de FLIR, Jim Cannon, lors d’une récente téléconférence sur les résultat, au cours de laquelle il a été annoncé que la société avait enregistré environ 100 millions USD de nouvelles commandes EST au premier trimestre 2020. Plus récemment, General Motors a également annoncé qu’elle utiliserait des caméras FLIR dans un grand nombre de ses sites pour filtrer les travailleurs afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

« Depuis plus de 40 ans, FLIR fournit une technologie d’imagerie thermique avancée aux forces armées américaines - sur ses avions, hélicoptères, navires en mer et à ses forces terrestres », a déclaré M. Cannon. « Nous sommes honorés de servir à nouveau la communauté de la défense américaine dans cet effort pour mieux protéger les visiteurs du Pentagone et pour soutenir le dépistage des températures cutanées élevées. »

Pour les applications dans les bâtiments publics, les hôpitaux, les aéroports, les écoles, les installations sportives ou les sites de manufacture, les caméras EST de FLIR Systems peuvent constituer une première ligne de défense dans la gestion des risques associés à une pandémie mondiale. Ces groupes et d’autres utilisent les caméras d’imagerie thermique de FLIR ainsi qu’un logiciel de dépistage initial, le tout nécessaire pour aider à détecter les personnes présentant des signes de température cutanée élevée. Une fois identifiées, ces personnes peuvent être contrôlées au moyen d’un dispositif médical pour déterminer si elles ont de la fièvre, l’un des symptômes du coronavirus ou d’une autre infection grippale.

FLIR est le leader mondial des caméras thermiques pour les applications de dépistage de la température. Sa technologie est utilisée dans le monde entier par les clients depuis l’épidémie de SRAS de 2003, avec des fonctionnalités uniques qui incluent des outils de mesure avancés et des alarmes pour permettre des décisions critiques plus rapides.

Pour en savoir plus sur les caméras thermiques EST de dépistage de FLIR, veuillez consulter le site www.flir.com/ehs.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour des applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com et suivez-nous sur @flir.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations faites dans ce communiqué par Jim Cannon, ainsi que les autres déclarations de ce communiqué concernant le contrat et la commande décrits ci-dessus constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles concernant l’activité de FLIR, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes difficiles à prédire. Par conséquent, les issues et les résultats réels pourront varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles, en réponse à de nombreux facteurs parmi lesquels : la capacité à fabriquer et livrer les systèmes décrits dans ce communiqué, les changements des prix des produits de FLIR, la demande changeante pour les produits de FLIR, la gamme de produits, l’impact des produits et des prix compétitifs, les contraintes en termes de fournitures de composants essentiels, l’excès ou le manque de capacité de production, la capacité de FLIR à fabriquer et expédier ses produits en temps opportun, la conformité continue de FLIR aux lois et règlements en matière de contrôle des exportations aux États-Unis, ainsi que d’autres risques discutés de temps à autre dans les rapports et les documents déposés par FLIR auprès de la Securities and Exchange Commission. En outre, ces déclarations peuvent être affectées par la conjoncture générale et les taux de croissance de l’industrie et du marché, ainsi que les conditions économiques nationales et internationales générales. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date où elles sont formulées, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu’elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés au présent document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200602005953/fr/