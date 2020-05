FLIR : lance la caméra thermique compact C5 avec connectivité au nuage

Le nouvel ajout à la gamme Cx particulièrement prisée télécharge instantanément les images dans le nuage pour les applications de construction, de production et de services publics

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la sortie de sa caméra thermique compacte, FLIR C5, dotée de nouvelles fonctionnalités intégrées de connectivité au nuage FLIR Ignite™ et Wi-Fi, pour les professionnels des secteurs de la maintenance des bâtiments, de la production, et des services publics. La FLIR C5 est conçue comme une caméra thermique de poche, offrant des outils de partage facile et des délais de diagnostic réduits, pour les tests électriques commerciaux, l’ingénierie mécanique, les inspections à domicile et de bâtiments, les audits d’énergie, et les entrepreneurs généraux.

The FLIR C5 Compact Thermal Camera is the latest addition to the popular Cx-Series. It instantly uploads images to the cloud for building, manufacturing, and utility applications with new built-in FLIR Ignite cloud connectivity. (Photo: Business Wire)

La caméra C5 est la première caméra thermique de la gamme Cx de FLIR à proposer la solution dans le nuage, FLIR Ignite. Une fois connectés au Wi-Fi, les professionnels peuvent télécharger, stocker, et sauvegarder directement leurs images vidéo dans FLIR Ignite. Ils peuvent également gérer et partager les données par e-mail depuis n’importe quel périphérique mobile ou ordinateur de bureau. Toutes les images et vidéos se trouvant dans un seul et même endroit, le partage des données entre les membres de l’équipe, et la création des rapports pour les clients deviennent à la fois simples et pratiques.

Grâce au capteur d’imagerie thermique, FLIR Lepton®, et à la technologie MSX® (imagerie dynamique multispectrale) brevetée par FLIR, qui embosse les détails des scènes visibles sur les images thermiques pour créer une image nette, les inspecteurs peuvent repérer instantanément les problèmes dissimulés.

« La caméra FLIR C5 aide les professionnels à identifier les problèmes plus rapidement et en toute sécurité, en les orientant vers leurs sources, notamment les problèmes électriques, les fusibles en surchauffe, les fuites d’air, les problèmes de plomberie et d’humidité », a déclaré Rickard Lindvall, directeur général de la division Solutions Line of Business, chez FLIR. « La caméra compacte C5 a une taille idéale pour être transportée dans une poche ou dans une boîte à outils, permettant ainsi de mener plus rapidement les inspections. »

La FLIR C5 est disponible à l’achat dès aujourd’hui dans le monde entier pour 699 USD (649 EUR) sur FLIR.com et auprès des distributeurs FLIR autorisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com/C5.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978, FLIR Systems est une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

