FLIR : lance le Ranger HDC MR, un système de surveillance haute définition de milieu de gamme

Nouvelle imagerie thermique HD prête pour l'IA Le système réduit les coûts et la logistique, renforce la capacité de surveillance pour les applications de sécurité des frontières et des infrastructures, de protection des forces et de lutte contre les drones

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui le lancement de FLIR Ranger® HDC MR, un nouveau système de surveillance haute définition de milieu de gamme. Le Ranger HDC MR établit une nouvelle norme en matière de surveillance grâce à sa capacité à détecter les activités illégales même dans des conditions météorologiques dégradées, en utilisant des analyses embarquées et un traitement des images pour réduire la charge de travail cognitive, permettant aux opérateurs de faire rapidement la distinction entre les menaces réelles et les fausses alertes.

Le FLIR Ranger HDC MR est un système d'imagerie thermique HD haute performance commercialisé à un tarif à peu près équivalent à celui des systèmes de résolution standard. En comparaison avec les systèmes standard, le Ranger HDC MR capture un éventail plus large de vues avec la même résolution cible, grâce à son imagerie HD. La capacité de mission est multipliée par deux grâce à un filtre brouillard intégré permettant de voir au travers du brouillard et de la brume, ainsi qu'à un filtre de turbulence Merlin ASX en option, qui permet de voir au travers des turbulences aériennes/thermiques pour une classification plus précise des cibles. En outre, le Ranger HDC MR est prêt à accueillir un traitement embarqué des images d'IA pour une prise de décisions plus rapide. Sa technologie avancée améliore la fiabilité tout en réduisant l'immobilisation et la maintenance, grâce à un noyau à vie qui permet de multiplier par plus de deux le temps moyen entre les échecs des modèles précédents.

« Qu'il s'agisse de sécuriser les frontières, les ports, les installations ou les troupes, le FLIR Ranger HDC MR délivre un nouveau niveau de surveillance qui permet aux opérateurs d'agir rapidement face aux menaces », a déclaré David Ray, président de l'unité Technologies gouvernementales et de défense chez FLIR. « Ce nouveau système élimine plusieurs journées de surveillance inefficace en utilisant une technologie de pointe, qui permet de voir malgré de mauvaises conditions météorologiques, augmentant ainsi le taux de disponibilité. Notre produit performant Ranger HDC MR offre aux clients une solution rentable, qui renforce la réussite de leurs missions. »

Équipé d'un imageur thermique haute définition doté d'un détecteur 1 280 x 720 et d'une caméra TV couleur HD 1 920 x 1 080, le Ranger HDC MR est conçu pour être intégré à d'autres capteurs, ce qui le rend idéal pour les applications anti-drones (C-UAS). Le HDC MR prêt pour l'IA inclut également un outil de cybersécurité leader du secteur, qui réduit le risque en analysant chaque version de logiciel pour veiller à ce que le système soit protégé contre les cyberattaques.

Le FLIR Ranger HDC MR est désormais disponible à la commande, et sera expédié à partir du T3 2020. Pour en savoir plus, rendez-vous sur flir.com/products/ranger-hdc-mr.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour des applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Déclarations prévisionnelles

