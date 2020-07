FLIR : nbsp;Systems annonce la modification de ses caméras thermiques spécialement destinées au dépistage de la température cutanée élevée

La gamme de solutions thermiques FLIR EST inclut un mode exploratoire amélioré, qui offre un dépistage de première ligne rapide, sécurisé et simplifié

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la modification de ses caméras thermiques pour un dépistage de la température* cutanée élevée, sans contact, rapide et sécurisé. Les solutions de dépistage thermique FLIR EST™ fournissent un filtre de première ligne à l’entrée des bâtiments et dans les zones à trafic élevé, afin d’améliorer la sécurité et de contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. Les caméras des gammes FLIR Axxx-EST, FLIR T5xx-EST, et FLIR Exx-EST sont conçues pour simplifier le processus de dépistage, en réduisant la charge de travail pour les agents de contrôle, et en respectant les recommandations en matière de distanciation sociale.

« Les nouvelles solutions thermiques FLIR EST sont le fruit de près de vingt années d’expérience dans la conception et la fabrication de solutions de mesure thermique, destinées au dépistage basé sur la température cutanée », a déclaré Jim Cannon, PDG de FLIR. « Ces caméras sont à ce jour nos caméras les plus faciles à configurer et à faire fonctionner pour le dépistage basé sur la température cutanée, et ne nécessitent qu’une formation limitée pour commencer à dépister les individus de manière plus rapide et plus précise. »

Mode FLIR Screen-EST

Les nouvelles caméras EST incluent également un mode FLIR Screen-EST amélioré, et intégré à la caméra, qui augmente de 25 % la capacité de rendement, par rapport à la version précédente. Afin d’accroître davantage la précision, le nouveau mode Screen-EST génère automatiquement une moyenne de température, basée sur un échantillon de référence, et compare la température cutanée des individus par rapport à cette référence, ce qui réduit l’incertitude des mesures, liée aux fluctuations naturelles de la température corporelle et aux effets de l’environnement. Ce mode peut émettre ou afficher une alarme lorsque la caméra détecte une température élevée supérieure à un seuil défini. Si le mode de dépistage détecte un individu présentant une température cutanée élevée, celui-ci devra subir un examen à l’aide d’un dispositif médical comme un thermomètre. En outre, les nouvelles caméras EST sont compatibles avec le nouveau logiciel de bureau FLIR Screen-EST annoncé début juin.

Gamme FLIR Axxx-EST

Les caméras A500-EST et A700-EST sont conçues pour des installations fixes et permanentes, et peuvent être déployées en tant que station de dépistage unique et autonome, ou en réseau. Les caméras peuvent être connectées à la plupart des systèmes de gestion vidéo, et le boîtier de la caméra possède de multiples points de montage qui facilitent l’installation sur un trépied, ou permanente.

Gamme FLIR T5xx-EST

Les caméras T540-EST et T560-EST sont conçues pour fonctionner aussi bien dans le cadre d’une installation mobile, que d’une installation plus ou moins permanente. Le facteur de forme flexible permet un fonctionnement mobile sans câble, avec une autonomie de batterie de quatre heures maximum, ou un fonctionnement mains libres grâce à un emplacement pour trépied, intégré.

Gamme FLIR Exx-EST

Légères, ergonomiques, conçues pour une utilisation portable, et alimentées par batterie, les caméras E54-EST et E86-EST offrent une possibilité de dépistage mobile, grâce à leur écran tactile intégré, lumineux et facile d’utilisation. Les emplacements pour trépied sont également disponibles pour les modèles Exx-EST.

Les gammes FLIR Axxx-EST, T5xx-EST, et Exx-EST seront disponibles à l’achat, dans le monde entier au troisième trimestre 2020, sur FLIR.com, et via les distributeurs agréés de FLIR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com/ehs.

*Les caméras FLIR sont uniquement destinées au dépistage de première ligne, de la température cutanée. Elles ne détectent pas les fièvres ou les virus, ni aucune pathologie médicale spécifique. Toute personne présentant une température cutanée élevée doit faire l’objet de dépistages secondaires effectués par du personnel médical avec des équipements de qualité médicale.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense et les applications industrielles. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com et suivez-nous sur @flir.

