FLIR : présente la série M300 des caméras marines

La série M300 combine une imagerie thermique et visible en haute définition pour offrir aux marins professionnels, aux primo-intervenants, et aux plaisanciers une perception situationnelle accrue et une navigation plus sûre

FLIR Systems (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui la série FLIR M300, une nouvelle génération de caméras thermiques maritimes offrant des technologies d’augmentation de la perception avancées, une navigation plus sûre, et une intégration homogène avec les systèmes embarqués des bateaux. Les caméras de la série FLIR M300 sont conçues pour les marins professionnels et les primo-intervenants les plus exigeants, qui travaillent dans les environnements maritimes les plus difficiles.

FLIR M300 Series thermal imaging cameras for professional mariners and first responders provide safer navigation and increased situational awareness (Photo: Business Wire)

Succédant à la série M de FLIR, chef de file du secteur des caméras maritimes, la série M300 nouvelle génération est constituée de cinq modèles comprenant des boîtiers panoramiques et à inclinaison solides et robustes : quatre modèles avec les cœurs de caméra thermiques à résolution FLIR Boson™, plus un modèle haute définition (HD) visible uniquement. La série se distingue par deux modèles à capteurs doubles, le M364C et le M364C LR, qui offrent aux marins une plus grande perception grâce à la technologie brevetée de FLIR, Color Thermal Vision™ (CTV). Cette technologie d’imagerie multispectrale exclusive pour la série FLIR M300 et la gamme d’affichages de navigation Raymarine Axiom® de FLIR mélange la vidéo en couleur de lumière thermique et visible haute définition, de manière à permettre une identification améliorée des bouées, des vaisseaux, et autres objectifs, en navigation nocturne.

La série M300 s’intègre aux affichages de navigation maritime, nouvelle génération, notamment Raymarine Axiom, la famille d’affichages multifonctions, primée de FLIR.

« Nos caméras de la série M300 de FLIR emploient des technologies de détection et d’imagerie avancées pour que les primo-intervenants, les marins commerciaux, et les plaisanciers puissent naviguer de façon plus sécurisée en cas de visibilité limitée », a déclaré Travis Merrill, président de l’unité commerciale de FLIR. « Ces caméras marines de qualité professionnelle offrent une performance à la pointe du secteur et une intégration approfondie avec les affichages de navigation Raymarine Axiom, pour fournir aux marins un niveau inédit de perception situationnelle. »

La série FLIR M300 s’inscrit dans une fourchette de prix allant de 6 495 USD à 29 495 USD, et est disponible aujourd’hui sur le réseau des distributeurs et des détaillants maritimes de FLIR. Pour plus de renseignements sur la série M300 de FLIR, consultez le site http://www.flir.com/m300-series.

À propos de FLIR Systems

Fondé en 1978, FLIR Systems est une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui aident les professionnels à prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur flir.com, et suivez @flir.

