FLIR : s'associe à Veoneer pour produire la première voiture auto-pilotée équipée d'un capteur thermique pour un constructeur automobile de premier plan

Le constructeur automobile sera le premier parmi de nombreux fabricants à proposer la détection thermique pour améliorer la sécurité des véhicules autonomes

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui que sa technologie de détection thermique basée sur la solution Boson® a été sélectionnée par le fournisseur automobile de premier plan Veoneer pour son contrat de production, avec un grand constructeur mondial, de véhicules autonomes (VA) de niveau 4, prévu pour 2021.

FLIR Systems’ thermal imaging sensor has been selected by tier-one automotive supplier, Veoneer, for their autonomous vehicle production contract with a top global automaker. (Photo: Business Wire)

Le système Veoneer sera le premier du secteur à intégrer plusieurs caméras à détection thermique offrant des capacités de champ de vision étroites et étendues afin d'améliorer la sécurité des véhicules autonomes. Les caméras à détection thermique excellent dans les situations de conduite où d'autres technologies de capteurs sont mises au défi, notamment dans des conditions de faible visibilité et de contraste élevé (nuit, ombres, crépuscule ou lever du soleil, ou encore éblouissement dû au soleil ou au reflet des phares), ou dans des conditions météorologiques difficiles (brouillard et écran de fumée). Lorsqu'elles sont combinées à des analyses, les caméras thermiques peuvent aider à détecter et à classifier une large gamme d'objets courants sur les voies de circulation et sont particulièrement aptes à détecter des personnes et d'autres êtres vivants, ce que les véhicules autonomes veulent éviter le plus.

Avec la capacité de voir jusqu'à quatre fois plus loin que les phares la nuit, les capteurs thermiques détectent la chaleur dégagée par n’importe quoi. En ajoutant des données supplémentaires aux capteurs VA existants, cet avantage « invisible » améliore la fiabilité et la redondance, et facilite la prise de décision.

« Alors que l'industrie automobile relève l'énorme défi technique que représente la construction de véhicules autonomes sûrs, des technologies de détection de pointe, notamment thermiques, sont nécessaires pour sauver des vies et offrir une meilleure connaissance de la situation dans toutes les conditions », a déclaré Frank Pennisi, président de la division industrielle de FLIR Systems. « Les noyaux de détection thermique qualifiés pour le secteur automobile de FLIR sont un élément clé des caméras et systèmes de détection thermique de Veoneer, qui ont prouvé leur efficacité sur des centaines de milliers de véhicules de tourisme à ce jour. Cette sélection montre l'intérêt de la détection thermique pour les applications de conduite autonome, ouvrant la voie à une adoption future par d'autres constructeurs automobiles. »

Les noyaux de détection thermique FLIR font également partie du système de détection thermique de quatrième génération de Veoneer, dont le lancement est prévu l'année prochaine. Avec plus de dix ans d’expérience dans l’industrie automobile, FLIR a été un partenaire clé de Veoneer pour la mise au point de systèmes d’alerte précoce du conducteur dans les véhicules de General Motors, Volkswagen, Audi, Peugeot, BMW et Mercedes-Benz. Ce tout récent contrat représente une nouvelle phase pour FLIR et sa technologie de détection thermique appliquée aux véhicules autonomes ou auto-pilotés.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

