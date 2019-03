Floridienne : Annual results 2018 (French) 0 30/03/2019 | 01:00 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse - Information règlementée - Embargo 29 mars 2019 à 17h40 Résultats 2018 de Floridienne Group : Résultat net consolidé en hausse, marqué par des activités sous-jacentes contrastées ∙Belles performances dans la Division Lifesciences et chez SNAM oForte hausse de l'EBITDA (+53%) dans la Division Lifesciences, et poursuite de la stratégie de croissance de cette Division avec plusieurs nouvelles acquisitions et co-développements réalisés en 2018 oConfirmation du Business modèle rentable de notre activité Recyclage (SNAM), qui poursuit ses prises de parts de marché dans le secteur des batteries automobiles hybrides et électriques ∙Année difficile dans la Division Food et dans les Stabilisants pour PVC oMise en œuvre d'un plan stratégique de simplification et de spécialisation des sites de production dans la Division Food, à la suite des difficultés opérationnelles rencontrées en 2018 oEnvironnement difficile sur certains marchés de nos filiales IKA et Kimflor, pesant sur leur rentabilité ∙Eléments non récurrents influençant le Résultat net consolidé oMise à jour de l'appréciation du pouvoir de contrôle sur certaines filiales de Biobest, menant à une consolidation selon la méthode globale de ces filiales à partir du 1er juillet 2018, et à l'expression d'une plus-value de € 4,8 millions oApplication de critères plus stricts de reconnaissance des Impôts différés actifs sur pertes fiscales, générant une perte de valeur (non récurrente) de € -2,7 millions ∙Résultat net consolidé en hausse de 31% à € 10,5 millions. FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : la Chimie, l'Alimentation festive et les Sciences du vivant. CHEMICALS GOURMET FOOD LIFE SCIENCES Chiffres clefs de FLORIDIENNE GROUP Les comptes de Floridienne Group au 31 décembre 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'administration de Floridienne le 27 mars 2019. Chiffres clés consolidés (IFRS) 12/2018 12/2017* 12/2018 12/2017 12/2018 12/2017 Chiffre d'affaires EBITDA Résultat net consolidé après impôt Division Food 204,1 210,0 4,2 6,7 -2,4 2,4 Division Lifesciences 118,5 98,0 16,5 10,7 11,8 4,1 Division Chemicals 60,2 59,2 5,4 6,4 3,1 3,5 Corporate - - -1,9 -1,5 -2,0 -2,0 Consolidé 382,8 367,2 24,1 22,4 10,5 8,0 Résultat consolidé part Floridienne 8,3 6,9 (*)retraité avec l'impact (présentation) de l'application IFRS 15 Données bilantaires consolidées (IFRS) 12/2018 12/2017 Fonds propres consolidés 133,0 106,3 Dettes financières nettes 82,3 79,3 Total bilan 320,3 286,9 Données par action Base Diluées 12/2018 12/2017 12/2018 12/2017 Nombre d'actions [*] 979.494 979.494 979.494 979.494 Résultat net consolidé part Floridienne 8,47 7,05 8,47 7,05 [*]Au 31/12/2018 le nombre d'actions propres détenues par le groupe était de 17.363 titres. En moyenne pondérée des actions en circulation durant l'exercice à l'exclusion des actions propres acquises par la société ou ses filiales Mesures de performance alternative (APM) utilisées dans cette communication EBITDA : L'EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) est calculé en partant du Résultat opérationnel, corrigé des Amortissements et Réductions de valeur. Dette nette : La dette nette est constituée des dettes financières non courantes et courantes, dont sont déduites la trésorerie. Résultat dilué par action : Etant donné que la Société n'a pas d'actions potentielles (dettes convertibles,…) ni de plans d'options, le résultat dilué par action est égal au résultat de base par action (pas d'ajustements nécessaires). FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : la Chimie, l'Alimentation festive et les Sciences du vivant. CHEMICALS GOURMET FOOD LIFE SCIENCES Commentaires sur les secteurs d'activité Division Lifesciences ∙EBITDA : € 16,5 millions (+53%), Résultat net : € 11,8 millions (résultat net récurrent € 7,6 millions) ∙Croissance soutenue dans l'ensemble des activités de la Division ∙Nouvelles acquisitions chez BIOBEST et dans l'activité ENZYMES Modifications de périmètre En 2018, BIOBEST a procédé à plusieurs nouvelles acquisitions, visant à élargir sa gamme de produits et à augmenter ses parts de marché dans certaines régions. Ainsi, BIOBEST a acquis en janvier 2018 une majorité dans la société allemande IVOG, qui produit des pièges à insectes et d'autres outils de lutte biologique. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'accroissement de l'offre de produits de BIOBEST. Cette société a été consolidée tant bilantairement qu'au niveau du compte de résultats à partir du 1er janvier 2018. En juillet 2018, BIOBEST a pris le contrôle sur sa participation minoritaire dans la société israëlienne POLYAM, au moyen d'une augmentation de capital dans cette société. Cette société a dès lors été consolidée selon la méthode globale à partir du 1er juillet 2018, sans que cette opération ne mène à des impacts P&L significatifs. Toujours en juillet 2018, BIOBEST a mis à jour son appréciation du pouvoir de contrôle qu'elle exerce sur ses joint-ventures marocaines BIOBEST MAROC et BIOBETTER, en raison de la totale intégration de ces filiales dans l'organisation de BIOBEST GROUP, que ce soit d'un point de vue économique et décisionnel. Ces deux sociétés ont dès lors été consolidées selon la méthode globale à partir du 1er juillet 2018, avec reconnaissance de minoritaires à 50%. Cette opération a eu un impact significatif sur les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2018, tant au niveau de ses résultats (+€ 4,8 millions de plus-value reconnue suite au changement de méthode de consolidation (step acquisition)) que de ses Fonds propres (+€ 15,6 millions). Enfin, en décembre 2018, BIOBEST a acquis la société turque BKS, active dans la production et la commercialisation de solutions de monitoring des cultures et de piégeage d'insectes nuisibles. Cette société a été consolidée bilantairement au 31 décembre 2018, et sera consolidée en résultats à partir du 1er janvier 2019. L'activité Enzymes de la Division a également procédé à une acquisition en 2018, avec une prise de participation minoritaire, en juillet 2018, dans la société italienne TERHORMON, active dans la production d'enzymes d'origine animale. Cette opération nous a permis de nous intégrer dans la chaîne de valeur des enzymes d'origine animale. TERHORMON a été consolidée par mise en équivalence à partir du 1er juillet 2018. Activité 2018 Le chiffre d'affaires de la Division Lifesciences s'élève à € 118,5 millions au 31 décembre 2018 contre € 98,0 millions au 31 décembre 2017. Cette hausse de 21% s'explique par une croissance soutenue dans les différentes activités de la Division. Ainsi, BIOBEST a poursuivi sa croissance organique sur ses différents marchés, en construisant son offre autour des insectes pollinisateurs et prédateurs, et des biopesticides. De son côté, ENZYBEL a connu un développement très important dans les enzymes d'origine animale, venant compléter l'offre historique de cette activité dans les enzymes d'origine végétale. L'EBITDA de la Division progresse de 53% à € 16,5 millions au 31 décembre 2018 comparé à € 10,7 millions au 31 décembre 2017. Cette évolution s'est également manifestée de manière soutenue dans l'ensemble des activités de la Division, bien positionnées dans leurs marchés respectifs. Le résultat net de la Division Lifesciences progresse à € 11,8 millions au 31 décembre 2018 contre € 4,1 millions au 31 décembre 2017. Hors éléments non récurrents (plus-value de € 4,8 millions sur BIOBEST MAROC et dépréciations d'actifs d'impôts différés à hauteur de € -0,6 millions), le résultat récurrent de la Division progresse de 85% à € 7,6 millions. FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : la Chimie, l'Alimentation festive et les Sciences du vivant. CHEMICALS GOURMET FOOD LIFE SCIENCES Division Food ∙EBITDA : € 4,2 millions, Résultat net : € -2,4 millions (résultat net récurrent € -0,3 million) ∙Exercice marqué par des problèmes opérationnels dans deux filiales de la Division ∙Mise en œuvre du plan stratégique de simplification et de spécialisation des sites de production qui ne commencera à délivrer ses effets qu'en 2019 Modification de périmètre Il n'y a pas eu de modification de périmètre dans la Division Food en 2018. Activité 2018 La performance de la Division Food n'a pas été bonne en 2018. Le chiffre d'affaires de la Division s'élève à € 204,1 millions au 31 décembre 2018 par rapport à € 210,0 millions au 31 décembre 2017. Cette baisse de 3% s'explique par la perte de certains marchés de trading de saumon fumé, et par une activité difficile en général dans cette Division en 2018. L'EBITDA se dégrade de € -2,5 millions à € 4,2 millions au 31 décembre 2018 par rapport à € 6,7 millions au 31 décembre 2017. Deux filiales de l'activité Traiteur de la mer ont connu des difficultés opérationnelles diverses en 2018, liées à des problèmes de gestion en voie de résolution. Dans ce cadre-là, la Division Food a lancé en 2018, un plan stratégique de simplification et de spécialisation de ses sites de production et de ses structures organisationnelles. Ce plan s'étalera sur plusieurs années et ne commencera à montrer ses effets qu'en 2019. Le résultat net de la Division Food recule à € -2,4 millions au 31 décembre 2018 contre € 2,4 millions au 31 décembre 2017. A noter, dans le cadre des nouvelles règles de reconnaissance des Impôts différés actifs décidées par le Conseil d'Administration de Floridienne, les dépréciations non récurrentes actées à hauteur de € -2,1 millions dans cette Division. Le résultat net récurrent s'élève à € -0,3 million. Division Chemicals ∙EBITDA : € 5,4 millions, Résultat net : € 3,1 millions (résultat net récurrent € 3,1 millions) ∙Confirmation du modèle économique dans le recyclage de batteries (SNAM) ∙Année difficile dans les Stabilisants pour PVC (IKA et Kimflor) Modification de périmètre Il n'y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2018. FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : la Chimie, l'Alimentation festive et les Sciences du vivant. CHEMICALS GOURMET FOOD LIFE SCIENCES Activité 2018 Le chiffre d'affaires de la Division Chimie progresse de 2% pour s'établir à € 60,3 millions au 31 décembre 2018 contre € 59,2 millions au 31 décembre 2017. Cette hausse vient de l'accroissement des volumes de batteries collectés chez SNAM, compensant la baisse d'activité dans les stabilisants PVC. L'EBITDA de la Division recule de 16% à € 5,4 millions en 2018, contre € 6,4 millions en 2017. Cette baisse est attribuable essentiellement à la volatilité des cours de change sur certains de nos marchés en stabilisants PVC. De son côté, l'EBITDA de SNAM a continué de progresser en 2018. Le résultat net de la Division Chimie s'élève à € 3,1 millions au 31 décembre 2018, contre à € 3,5 millions au 31 décembre 2017, dans la continuité par rapport aux résultats opérationnels dégagés par ces différentes sociétés. Division Corporate La Division Corporate comprend un ensemble d'activités de services et de consultance rendus par Floridienne à ses filiales, ainsi que des activités de négoce de produits alimentaires. Cette activité a généré une perte de € -2,0 millions en 2018, stable par rapport à 2017. Pour les différents risques et incertitudes auxquels le groupe est confronté, nous vous invitons à consulter le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport financier annuel qui seront publiés le 30 avril 2019. Evénements postérieurs à la date de clôture BIOBEST a réalisé une dernière acquisition en janvier 2019. Il s'agit de la société australienne BUGS FOR BUGS, qui produit des insectes actifs dans la lutte biologique. Cette acquisition permet à BIOBEST de prendre une position importante sur le marché australien, dont elle était encore absente jusqu'à présent. Cette société sera consolidée tant bilantairement qu'au niveau du compte de résultats à partir du 1er janvier 2019. Perspectives de FLORIDIENNE GROUP Les perspectives de Floridienne Group pour l'année 2019 devraient être bonnes, tirées par la forte croissance de la Division Lifesciences. La Division Food devrait commencer à profiter des effets de son plan stratégique de simplification de ses structures organisationnelles et de spécialisation de ses sites. Par ailleurs, l'environnement semble s'améliorer pour ce qui concerne les matières premières, laissant envisager un retour à des résultats meilleurs en 2019. Dans la Division Lifesciences, les perspectives sont favorables. Les marchés dans lesquels évolue Biobest restent bien orientés, et cette société est particulièrement bien positionnée pour participer activement à cette croissance. Notre activité enzymes a atteint aujourd'hui une taille et une crédibilité internationales, lui permettant d'accélérer son développement sur les marchés américains et asiatiques. Quant aux autres produits naturels, l'établissement de prévisions reste un exercice difficile, face à l'incertitude qui pèse sur les prix et volumes disponibles de vanille. Enfin, dans la Division Chemicals, notre filiale SNAM a réussi à bien se positionner pour accueillir l'important gisement de batteries des automobiles hybrides et électriques. Elle poursuivra ses investissements dans ses capacités de FLORIDIENNE est un groupe industriel belge coté à la Bourse Euronext Bruxelles qui occupe des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché ou des marchés de niche. Ses activités se concentrent sur trois secteurs : la Chimie, l'Alimentation festive et les Sciences du vivant.

