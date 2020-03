Floridienne : Annual result 2019 (French) 0 27/03/2020 | 18:08 Envoyer par e-mail :

Forte croissance de la Division Sciences du vivant au niveau du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel

o Croissance de Biobest portée par une demande soutenue pour ses solutions de lutte biologique et par la poursuite de sa stratégie d'acquisitions

o Développement favorable de nos activités enzymes et vanille

Croissance de Biobest portée par une demande soutenue pour ses solutions de lutte biologique et par la poursuite de sa stratégie d'acquisitions Développement favorable de nos activités enzymes et vanille Amélioration de la performance de la Division Alimentation festive Poursuite du plan stratégique de simplification et de spécialisation des sites de production après une année 2018 marquée par des difficultés opérationnelles Amélioration des marges grâce à une détente observée sur le prix des matières premières

Bonne tenue de la Division Chimie dans un environnement difficile

Augmentation des volumes de batteries collectées dans notre activité Recyclage mais rentabilité affectée par la volatilité des prix des métaux purifiés

Bonne tenue de nos activités de production de stabilisants PVC

Résultat net consolidé en hausse de 25% à € 13,2 millions.

Perspectives

L'épidémie de coronavirus COVID-19 augmente sensiblement l'incertitude sur

Perspectives

L'épidémie de coronavirus COVID-19 augmente sensiblement l'incertitude sur

l'environnement économique pour l'exercice 2020 et présente des défis opérationnels et logistiques importants qui vont avoir un impact négatif sur notre croissance. Les fondamentaux de notre Groupe sont positifs et devraient nous permettre de bien résister à la crise causée par cette épidémie. Chiffres clefs du Groupe FLORIDIENNE Les états financiers consolidés et statutaires du Groupe Floridienne au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration de Floridienne S.A. le 25 mars 2020. Ils seront présentés à l'Assemblée Générale du 2 juin 2020. Chiffres clés consolidés (IFRS) 12/2019 12/2018 12/2019 12/2018 12/2019 12/2018 Chiffre d'affaires EBITDA Résultat net consolidé après impôt Division Alimentation festive 201,0 204,1 6,1 4,2 0,8 -2,4 Division Sciences du vivant 148,3 118,5 24,4 16,5 11,5 11,8 Division Chimie 61,0 60,2 6,0 5,4 3,4 3,1 Corporate - - -2,1 -1,9 -2,6 -2,0 Consolidé 410,3 382,8 34,4 24,1 13,2 10,5 Résultat consolidé part Floridienne 9,1 8,3 Données bilantaires consolidées (IFRS) 12/2019 12/2018 Fonds propres consolidés 143,4 133,0 Dettes financières nettes [*] 92,0 82,3 Total bilan 345,1 320,3 Données par action Base Diluées 12/2019 12/2018 12/2019 12/2018 Nombre d'actions [**] 979.494 979.494 979.494 979.494 Résultat net consolidé part Floridienne 9,30 8,47 9,30 8,47 Ce montant exclut les dettes d'obligation locative et les dettes liées aux options d'achat et de vente conclues avec les actionnaires minoritaires de certaines participations.

[**]Au 31/12/2019 le nombre d'actions propres détenues par le groupe était de 17.363 titres. En moyenne pondérée des actions en circulation durant l'exercice à l'exclusion des actions propres acquises par la société ou ses filiales Mesures de performance alternative (APM) utilisées dans cette communication EBITDA: L'EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations) est calculé en partant du Résultat opérationnel, corrigé des Amortissements et Réductions de valeur. Dette nette: La dette nette est constituée des dettes financières non courantes et courantes, dont sont déduites la trésorerie. Résultat dilué par action: Etant donné que la Société n'a pas d'actions potentielles (dettes convertibles,…) ni de plans d'options, le résultat dilué par action est égal au résultat de base par action (pas d'ajustements nécessaires).

Commentaires sur les secteurs d'activité Division Sciences du vivant EBITDA : € 24,4 millions (+48%), Résultat net : € 11,5 millions

Croissance soutenue dans l'ensemble des activités de la Division

Intégration réussie de la société australienne BUGS FOR BUGS active dans la lutte biologique et acquise en janvier 2019 Modifications de périmètre En janvier 2019, BIOBEST a pris le contrôle sur la société australienne BUGS FOR BUGS, qui produit des insectes actifs dans la lutte biologique. Cette acquisition permet à BIOBEST de prendre une position importante sur le marché australien, dont elle était encore absente jusqu'à présent. Cette société est consolidée au niveau bilantaire et du compte de résultats depuis le 1 janvier 2019. Pour rappel, la réévaluation du pouvoir de contrôle du groupe Floridienne sur ses filiales marocaines BIOBEST MAROC et BIOBETTER en juillet 2018 a abouti à la consolidation globale de ces sociétés à partir du 1er juillet 2018. Ces sociétés étaient auparavant consolidées par mise en équivalence. En décembre 2018, BIOBEST a conclu l'acquisition de la société turque BKS, active dans la production et la commercialisation de solutions de monitoring des cultures et de piégeage d'insectes nuisibles. Cette société est consolidée globalement à partir du 31 décembre 2018. Activité 2019 Le chiffre d'affaires de la Division Sciences du vivant s'élève à € 148,3 millions au 31 décembre 2019 contre 118,5 millions au 31 décembre 2018. Cette hausse de 25% s'explique par une croissance soutenue dans les différentes activités de la Division et par des entrées de périmètre. Les principaux changements de périmètre ont permis de soutenir la croissance de BIOBEST. Cette société a continué à se développer fortement sur ses différents marchés et a profité du succès de ses solutions de lutte biologique dans de nouveaux types de culture. ENZYBEL a continué à se développer dans les enzymes d'origine végétale et animale et poursuit des opportunités de développement intéressantes. Enfin, SOPRAL, actif dans la culture et la distribution de vanille de haute qualité originaire de Madagascar, a réussi à augmenter significativement ses volumes au cours de l'exercice 2019. L'EBITDA de la Division progresse de 48% à € 24,4 millions au 31 décembre 2019 comparé à € 16,5 millions au 31 décembre 2018. Le résultat net de la Division Sciences du vivant s'élève à € 11,5 millions en 2019 contre € 11,8 millions pour l'exercice précédent. Il convient de rappeler que le résultat net 2018 avait été influencés par des éléments non récurrents majeurs (plus-value de € 4,8 millions sur BIOBEST MAROC et dépréciations d'actifs d'impôts différés hauteur de -€ 0,6 million). Hors éléments non récurrents, le résultat net 2018 s'élevait donc à € 7,6 millions. Outre les changements de périmètre, cette augmentation du résultat net de €3,9 millions (hors éléments non- récurrents) s'est manifestée de manière soutenue dans l'ensemble des activités de la Division, bien positionnées dans leurs marchés respectifs.

Poursuite du plan stratégique de simplification et de spécialisation des sites de production après une année 2018 marquée par des difficultés opérationnelles

Amélioration des marges grâce à une détente observée sur le prix des matières premières Modification de périmètre Il n'y a pas eu de modification de périmètre dans la Division Alimentation festive au cours de l'exercice. Activité 2019 Le chiffre d'affaires de la Division s'élève à € 201,0 millions au 31 décembre 2019 par rapport à € 204,1 millions au 31 décembre 2018. Ce léger tassement s'explique principalement par un contexte difficile sur le marché français en général pour les produits alimentaires festifs. L'EBITDA s'améliore de € 1,9 million à € 6,1 millions au 31 décembre 2019 par rapport à € 4,2 millions au 31 décembre 2018. La Division Alimentation festive a poursuivi au cours de l'exercice son plan stratégique lancé en 2018 de simplification et de spécialisation de ses sites de production et de ses structures organisationnelles. Les deux filiales de l'activité Traiteur de la mer qui avaient connu des difficultés opérationnelles diverses en 2018 ont enregistré en 2019 une nette augmentation de leur rentabilité opérationnelle. Enfin, la détente observée sur le prix des matières premières a été bénéfique au cours de la seconde moitié de l'année. Le résultat net de la Division Alimentation festive s'élève à €0,8 million au 31 décembre 2019 contre -€ 2,4 millions au 31 décembre 2018. Le résultat de l'exercice 2018 avait toutefois été négativement influencé par des dépréciations non récurrentes actées à hauteur de -€ 2,1 millions dans cette Division.

Augmentation importante des volumes de batteries collectées dans notre activité Recyclage (SNAM)

Bonne tenue de nos activités de production de stabilisants pour PVC avec une nette progression sur le marché européen et une résilience sur le marché turque malgré un environnement difficile Modification de périmètre Il n'y a pas eu de modification de périmètre dans cette Division en 2019. Activité 2019 Le chiffre d'affaires de la Division Chimie progresse légèrement pour s'établir à € 61,0 millions au 31 décembre 2019 contre € 60,3 millions au 31 décembre 2018. Cette hausse vient de l'accroissement des volumes de batteries collectés chez SNAM, société active dans le recyclage des batteries, et du développement par IKA d'une activité de distribution sur le marché européen des produits d'un partenaire étranger. KIMFLOR, notre filiale active dans les stabilisants PVC sur le marché turc, a montré une bonne résilience dans un environnement difficile. L'EBITDA de la Division augmente de 11% à € 6,0 millions en 2019, contre € 5,4 millions en 2018. Cette augmentation est attribuable à la bonne tenue de nos activités de production de stabilisants pour PVC sur le marché européen. La rentabilité de SNAM et de KIMFLOR est en recul en raison d'un environnement défavorable en terme de prix de revente des métaux purifiés pour le premier et de l'évolution négative des taux de change de la livre turque le second. Le résultat net de la Division Chimie s'élève à € 3,4 millions au 31 décembre 2019, contre à € 3,1 millions au 31 décembre 2018, dans la continuité par rapport aux résultats opérationnels dégagés par ces différentes sociétés. Division Corporate La Division Corporate comprend un ensemble d'activités de services et de consultance rendus par Floridienne à ses filiales, ainsi que des activités de négoce de produits alimentaires. Pour les différents risques et incertitudes auxquels le groupe est confronté, nous vous invitons à consulter le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport financier annuel qui seront publiés le 30 avril 2020. Evénements postérieurs à la date de clôture En décembre 2019, une épidémie de coronavirus COVID-19 s'est déclenchée dans certaines parties de la Chine (Wuhan) et s'est aujourd'hui dispersée dans le monde. Cette épidémie affecte particulièrement l'Europe. Tous les pays sont touchés et prennent des mesures pour limiter la propagation du virus. Les confinements ordonnés dans certains pays et les limitations à la circulation des biens et des personnes ont un impact négatif sur nos opérations. Toutefois, sur base des éléments actuellement disponibles, la diversification de notre Groupe et la nature de nos activités devraient nous permettre de mieux résister aux conséquences négatives sur l'économie de cette pandémie. Perspectives du Groupe FLORIDIENNE L'épidémie de coronavirus COVID-19 augmente sensiblement l'incertitude sur l'environnement économique pour l'exercice 2020 et présente des défis opérationnels et logistiques importants qui vont avoir un impact négatif sur notre croissance. Toutefois, les fondamentaux de notre Groupe sont positifs et devraient nous permettre de bien résister à la crise causée par cette épidémie. La Division Alimentation festive devrait continuer à profiter des effets de son plan stratégique de simplification de ses structures organisationnelles et de spécialisation de ses sites. Par ailleurs, la fabrication et l'approvisionnement des denrées alimentaires est un secteur jugé prioritaire qui devrait être quelque peu épargné par les mesures de confinement décrétées par certains états pour répondre à la crise du COVID -19. La Division Sciences du vivant bénéficie d'une diversification géographique importante qui permet de limiter le risque lié à un pays dans la crise actuelle. Les perspectives de la Division Sciences du vivant sont globalement favorables. Les marchés dans lesquels évolue Biobest restent bien orientés, et cette société est particulièrement bien positionnée pour participer activement à cette croissance. Notre activité enzymes a atteint aujourd'hui une taille et une crédibilité internationale, lui permettant d'accélérer son développement sur les marchés américains et asiatiques. Quant aux autres produits naturels, l'établissement de prévisions reste un exercice difficile, face à l'incertitude qui pèse sur les prix et volumes disponibles de vanille. Enfin, dans la Division Chimie, notre filiale SNAM a réussi à bien se positionner pour accueillir l'important gisement de batteries des automobiles hybrides et électriques. Elle poursuivra ses investissements dans ses capacités de production et dans son projet de réutilisation des batteries « de seconde vie » permettant d'allonger la durée de vie totale des batteries automobiles. IKA, notre filiale européenne active dans les stabilisants PVC, devrait continuer à croître en 2020. Il est plus difficile d'établir des prévisions fiables au sujet de notre filiale en Turquie KIMFLOR, étant donné l'environnement de marché complexe dans lequel cette société évolue. Agenda Assemblée générale ordinaire 2 juin 2020 à 15 heures Publication des résultats semestriels 2020 Fin septembre 2020 Publication des résultats annuels 2020 Fin avril 2021 Rapport du commissaire Le commissaire, MAZARS Réviseurs d'entreprises SCRL représenté par P. Lenoir, a confirmé que ses travaux de révision, qui sont substantiellement achevés, n'ont à ce stade pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux informations comptables reprises dans le communiqué. Dividendes Le Conseil proposera à l'Assemblée Générale du 2 juin 2020 de payer un dividende brut de € 2,1/action au titre de l'exercice 2019. Le Conseil se réserve le droit de modifier sa recommandation à l'Assemblée Générale en fonction de l'évolution de la pandémie actuelle de coronavirus et, en particulier, en fonction de la prolongation des confinements ordonnés dans certains pays et des limitations à la circulation des biens et des personnes. Philippe Bodson, Président Gaëtan Waucquez, CEO Contacts :Tél. : + 32 2 353 00 28 La Sté Floridienne SA a publié ce contenu, le 27 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 mars 2020 17:07:10 UTC. Document originalhttp://www.floridienne.be/wp-content/uploads/2020/03/20200327-Communiqu%C3%A9-de-presse_vf.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/8BDAAC29E03EA18A48CC1878A05A4CB051965CD7

