Flughafen Zürich décolle au premier semestre, "The Circle" bientôt aussi

Zurich (awp) - L'exploitant de l'aéroport zurichois Flughafen Zürich a amélioré sa performance financière à tous les niveaux au premier semestre, profitant notamment de l'afflux de passagers et de l'augmentation du nombre de rotations d'avions. Cette tendance devrait se poursuivre, permettant au groupe d'améliorer sa rentabilité sur l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires a atteint 588,0 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, en hausse de 8,8% sur un an. Les recettes issues du transport aérien ont augmenté de 2,1% et celles tirées des activités commerciales ont bondi de 17,9%, a détaillé la société mardi dans un communiqué.

Les coûts d'exploitation ont reculé de 16,3 millions à 284,3 millions. A noter cependant qu'au premier semestre 2018, Flughafen Zürich avait comptabilisé des charges exceptionnelles de 57,6 millions liées au mesures d'insonorisation du voisinage de l'aéroport.

Compte tenu de cet élément non récurrent, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 26,8% à 303,7 millions de francs suisses et le bénéfice net s'est envolé de 69,7% à 143,4 millions. Si l'on exclut l'effet des coûts exceptionnels l'année dernière, ces deux chiffres clés ont respectivement progressé de 2,3% et 6,7%.

Flughafen Zürich devrait poursuivre sa croissance sur l'ensemble de l'année, grâce notamment à une hausse attendue d'environ 2% du nombre de passagers. Hors effets exceptionnels, l'Ebitda et le bénéfice net sont attendus en hausse, alors que les investissements doivent s'élever à 350 millions de francs suisses.

"The Circle" tournera bientôt rond

Concernant le pharaonique projet immobilier baptisé "The Circle", la direction a assuré une fois de plus être en bonne voie pour inaugurer le bâtiment l'année prochaine.

"Les prélocations ont atteint les deux tiers" des surfaces disponibles, a assuré le directeur général Stephan Widrig, lors d'une conférence de presse téléphonique. Ce dernier prévoit de remplir le site à 75%-80% d'ici son ouverture.

La compagnie de vols de vacances Edelweiss, ainsi que les grands magasins Globus figurent parmi les nouveaux locataires. Les premiers locataires doivent emménager à partir d'avril 2020 et l'inauguration officielle est agendée en milieu d'année prochaine. "The Circle" devra contribuer positivement à l'Ebitda dès l'exercice suivant.

Au niveau international, le groupe évalue de nouveaux investissements, notamment en Asie du sud-est.

Flughafen Zürich a décroché en mars, pour 437 millions de réais (environ 103 millions de francs suisses au cours actuel), les concessions pour les aéroports de Vitoria, dans l'Etat d'Espirito Santo, et de Macaé, dans celui de Rio de Janeiro. Le groupe zurichois devrait prendre les commandes opérationnelles en janvier prochain, selon le patron.

Les investisseurs appréciaient ces nouvelles positives. A la Bourse suisse, le titre prenait 3,3% à 180,20 francs suisses, dans un indice SPI en légère hausse de 0,29% à 12h26.

Les analystes de Vontobel ont pointé du doigt l'infime baisse dans la prévision de croissance du nombre de passagers en 2019, désormais attendue à +2% contre +3% précédemment. Cet ajustement sera cependant sans grand effet, les autres objectifs étant inchangés.

al/buc