Flughafen Zürich est bien sur la voie, selon son patron

Zürich (awp) - Les affaires de Flughafen Zürich marchent comme prévu. Le directeur général Stephan Widrig l'a confirmé dans une interview accordée à Finanz und Wirtschaft. L'objectif de croissance de 6% reste d'actualité, a-t-il précisé. Cet objectif avait été communiqué en août dernier lors de la présentation des résultats semestriels. Le patron a toutefois relevé qu'il est clair que ce rythme de croissance ne devrait pas se maintenir sur le long terme.

Les prévisions à dix ans tablent sur une croissance annuelle de 3% du nombre de passagers et de 1,5% des mouvements d'avions. Si cela se vérifie, l'aéroport de Kloten accueillera environ 50 millions de passagers autour de 2040.

Pour ce qui est du projet immobilier The Circle, M. Widrig a indiqué que le groupe annoncera prochainement la mise en location de près de 10'000 mètres carrés supplémentaires. "Nous sommes sur la voie dans la recherche de locataires et où nous voulons au niveau des loyers", a-t-il précisé.

De manière général, on note un intérêt croissant pour The Circle cette année, selon le patron. Dans le choix des locataires, le groupe veille à toucher de nouvelles catégories, notamment l'industrie automobile et les fournisseurs de technologie.

M. Widrig a par ailleurs indiqué que, sur le plan de l'internationalisation, Flughafen Zürich mise surtout sur les régions émergentes d'Asie du sud-est et d'Amérique latine, car celles-ci offrent un potentiel de croissance rapide.

