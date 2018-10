Flughafen Zürich: hausse de 4,9% à 2,88 millions des passagers en septembre

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich poursuit sa croissance. Il a vu sa fréquentation bondir de 4,9% au mois de septembre, atteignant 2,88 millions de passagers.

Le nombre de passagers locaux a augmenté de 3,9% à 2,06 millions et celui des passagers en correspondance, de 7,5%. Plus de 800'000 voyageurs ont ainsi transité par la plus grande aérogare du pays, indique le relevé mensuel de l'exploitant aéroportuaire, coté sur SIX, diffusé mercredi soir.

Le nombre de mouvements - atterrissages et décollages - d'aéronefs a augmenté de 1,9% sur un an, à 24'847. Le nombre moyen de passagers par vol était de 2,1% supérieur à celui de l'année précédente, avec 132,6 passagers. L'occupation des sièges a augmenté de 1,4 point de pourcentage pour atteindre 80,9%.

Concernant les activités commerciales en septembre, le chiffre d'affaires total s'élevait à 52,5 millions de francs suisses, soit 2,2% de plus en un an.

En revanche, 40'898 tonnes de fret au total ont été traitées à l'aéroport de Zurich en septembre, ce qui représente une diminution de 2,4% par rapport au même mois de l'année dernière.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2018, le nombre de passagers transportés a augmenté de 5,9%, pour atteindre 23,6 millions, dont 28,5% sont des passagers en transit. Le nombre total de mouvements de vols (211'043) a été supérieur de 2,5% à celui de l'année précédente. Le volume de fret a augmenté de 2,7% et les ventes commerciales de 3,9%.

