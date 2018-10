Flughafen Zürich: trois nouveaux locataires pour The Circle

Zurich (awp) - Flughafen Zurich a annoncé mardi avoir trouvé trois nouveaux locataires pour son projet immobilier phare The Circle. La coopérative bancaire Raiffeisen et les sociétés informatiques Isolutions et Totemo vont louer une surface totale de 8000 mètres carrés d'espaces de bureaux, indique mardi l'exploitant du tarmac de Kloten dans un communiqué.

Dans la foulée, Flughafen Zürich a annoncé ses premiers locataires pour le volet "House of Health" du projet, qui abritera une large palette de services médicaux sur une surface de plus 11'000 mètres carrés. Il s'agit de la pharmacie Victoria Apotheke ainsi que le spécialiste de l'audition Neuroth Hörcenter.

Le montant des revenus locatifs attendus n'a pas été évoqué. La société précise que les travaux se déroulent conformément au calendrier, et que trois des six immeubles que comprend le projet ont déjà atteint leur hauteur définitive.

The Circle est le fruit d'une coentreprise dont l'aéroport détient une majorité de 51% et l'assureur Swiss Life les 49% restants. La livraison est prévue en 2020.

