La rentabilité de Flughafen Zürich ploie avec les mesures antibruit

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a vu sa rentabilité s'affaisser en première partie d'année, en raison d'éléments exceptionnels comme les mesures d'insonorisation, alors que les recettes se sont améliorées grâce notamment à une augmentation du trafic passagers. L'exploitant du tarmac zurichois a relevé mardi ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 10,5% à 540,2 millions de francs suisses entre janvier et juin, profitant d'une progression de 5,7% de l'activité liée à l'aviation et d'une hausse de 17,7% des recettes dans les autres secteurs (commerces, restauration, parkings, etc.).

Les coûts ont également pris l'ascenseur, bondissant de 38,4% à 300,6 millions, notamment en raison des mesures antibruit dans l'agglomération de l'aéroport et du rachat en début d'année de l'aéroport de Florianópolis au Brésil.

L'insonorisation des habitations dans les communes avoisinantes a été devisée au total à 400 millions de francs suisses, dont 161,7 millions doivent encore être versés d'ici 2030. Au premier semestre, les provisions pour les mesures antibruit ont augmenté de 57,6 millions. Ce montant a été provisionné et porté à un fonds dédié, suffisamment financé, a assuré l'entreprise.

A l'international, le groupe a lancé en avril les travaux d'agrandissement à l'aéroport brésilien à Florianópolis pour un total de 141 millions de francs suisses.

En raison de ces charges supplémentaires, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est replié de 23,4% à 115,8 millions et la marge opérationnelle a reculé de 9,5 points à 21,4%. Le bénéfice net a chuté de près de 41% à 84,5 millions de francs suisses. Au premier semestre 2017, la société avait également profité de la cession de sa participation dans l'aéroport de Bangalore.

Hormis les recettes qui ont dépassé les prévisions des analystes consultés par AWP, les autres chiffres clés ont manqué le coche.

Nonobstant de cette performance, Flughafen Zürich table cette année sur une augmentation du nombre de passagers d'environ 6%, contre une croissance de 3,5% à 4,0% annoncée en mars. Entre janvier et juin, ce chiffre a progressé de 6,4% à 14,6 millions de personnes. Le nombre de vols a parallèlement crû de 2,4% à 134'608 rotations, tandis que le fret a pris 5,4%.

"The Circle" tourne rond

Le bénéfice net est désormais attendu en hausse de 10% à 12%, alors que ce chiffre était précédemment anticipé en croissance de "près de 10%".

Concernant le grand projet immobilier "The Circle", sa construction doit être achevée fin 2019, l'ouverture partielle au public étant prévue au premier semestre 2020. Les coûts totaux s'établissent à 1,2 milliard de francs suisses, dont 300 millions seront investis cette année.

Parmi les locataires du bâtiment se trouvent les hôtels Hyatt, l'Hôpital universitaire de Zurich, les grands magasins Jelmoli, l'horloger Swatch et le spécialiste des boutiques hors taxes Dufry, ainsi que Microsoft, Abraxas et Zurich Airport.

Flughafen Zürich détient une participation de 51% dans ce projet et l'assureur Swiss Life 49%.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), les résultats ont manqué le coche des prévisions en raison des dépenses exceptionnelles. Hors cet effet, les chiffres semestriels auraient été dans les clous.

Vontobel a pour sa part mis en exergue la "solide croissance" du trafic aérien, qui a conduit a un relèvement des objectifs par la direction. La situation devrait encore s'améliorer grâce à l'extension des capacités par la compagnie nationale Swiss. L'activité commerciale devrait également avoir un effet favorable sur la performance financière.

Les investisseurs suivaient l'optimisme des analystes, gratifiant le titre Flughafen Zurich d'une hausse de 2% à 211,80 francs suisses. La nominative surperformait largement l'indice élargi SPI qui reculait de 0,25% à 11h15.

