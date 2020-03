Flughafen Zürich: chômage partiel et mesures pour garantir la liquidité

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a réagi aux restrictions de voyages décrétées par divers pays. La société qui exploite l'aéroport de Kloten a décidé de réduire l'envergure. Depuis le milieu de la semaine, la majorité des magasins et restaurants de l'aéroport ont été fermés et c'est désormais le check-in qui va être réduit, a indiqué l'entreprise jeudi soir.

Swiss ne va plus assurer qu'environ 40 vols par semaines à partir de Zurich et d'autres compagnies aériennes et sociétés de fret ne travaillent plus qu'avec les capacités minimales. Cela a une influence négative qui ne peut encore être chiffrée, a précisé le groupe.

Afin de garantir la liquidité de l'entreprise, les salariés ont été mis au chômage partiel. Des mesures de réduction des coûts et des investissements ont aussi été prises. La ligne de crédit a été entièrement épuisée. Cela a permis de faire remonter le montant détenu en cash à plus de 600 millions de francs suisses. Avec l'aide de ce solide bilan et la liquidité élevée, Flughafen Zürich affirme être en mesure de surmonter la crise actuelle.

yr/rp