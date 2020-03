Flughafen Zürich ferme l'essentiel des magasins et restaurants

Zurich (awp) - Respect des mesures prises lundi par la Conseil fédéral oblige, Flughafen Zürich a ordonné la fermeture de la plupart des magasins et restaurants situés sur le périmètre de l'aéroport de Zurich et cela jusqu'au 19 avril, au moins. Seuls restent ouverts les pharmacies, les kiosques, ainsi que les points de vente d'aliments et en-cas.

Le centre médical de l'aéroport ainsi que les succursales bancaires, tout comme celles de La Poste et des opérateurs de téléphonie restent également ouverts, communique mardi Flughafen Zürich, société en charge de l'exploitation de l'aéroport de Zurich. Les salons des compagnies aériennes et la terrasse des spectateurs sont en revanche aussi fermés.

Zürich Flughafen indique en outre que les voyageurs débarquant des vols en provenance d'Italie, d'Allemagne, de France et d'Autriche font l'objet de contrôles systématiques.

L'entreprise a également mis en oeuvre des mesures d'hygiène supplémentaires, parmi lesquelles l'installation de vitres de protection à près de 300 guichets et une multiplication des intervalles de nettoyage dans certaines zones. Des distributeurs de désinfectant seront placés en divers endroits et des prospectus d'information distribués.

