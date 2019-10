Flughafen Zurich: légère hausse du nombre de passagers en septembre

Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich a connu une très légère croissance en septembre. Il a vu sa fréquentation augmenter de 0,3% à 2,89 millions de passagers.

Le nombre de passagers locaux a diminué de 0,3% à 2,05 millions et celui des passagers en correspondance a crû de 1,7%. Plus de 824'500 voyageurs ont ainsi transité par la plus grande aérogare du pays, indique le relevé mensuel de l'exploitant aéroportuaire, coté sur SIX, diffusé jeudi soir.

Plus de 76% des passagers venaient d'Europe, quand le reste effectuaient des voyages intercontinentaux. Ceux en provenance de l'Amérique du Nord étaient les plus nombreux (8,7%).

En septembre, le nombre de mouvements - atterrissages et décollages - d'aéronefs a reculé de 1,9% à 24'369, comparé à l'an passé.

Le coefficient d'occupation moyen a progressé de 0,4 point de pourcentage à 81,3%. Le nombre moyen de passagers par vol a atteint 133,9, contre 132,6 un an plus tôt.

Concernant les activités commerciales, le chiffre d'affaires total s'élevait à 52,5 millions (soit +0,1% en un an).

Selon Flughafen Zurich, 36'410 tonnes de fret ont été traitées, soit une chute de 11% par rapport au même mois de l'année dernière.

