Le titre Flughafen Zurich en baisse après un avril "historiquement" faible

Zurich (awp) - Le titre Flughafen Zurich était en perdition jeudi matin à la Bourse suisse, après avoir dévoilé la veille une chute vertigineuse en avril du trafic passagers à l'aéroport de Zurich, qualifiée d'"historique" par les analystes.

A 09h29, la nominative de l'exploitant du tarmac zurichois abandonnait 1,3% à 102,80 francs suisses, alors que l'indice de référence SPI reculait de 0,56%.

En avril, le nombre de passagers s'est effondré de 99,6% sur un an à 26'913 personnes. Le nombre de voyageurs suisses s'est replié de 98,9% à 20'866 personnes et celui en transit représentait 11,9% du total, en repli de 16,4 points de pourcentage sur un an, selon un communiqué publié mercredi soir.

Les chiffres dévoilés doivent être vus comme "historiques", ont commenté les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans une note. L'espoir d'une reprise prochaine subsiste cependant avec la réouverture de nombreux magasins à l'aéroport et la volontée affichée par la compagnie aérienne Swiss de reprendre 20% de ses vols à partir de juin.

D'ici là, le mois de mai s'annonce difficile, ont averti la ZKB et Vontobel. Ce dernier s'attend à une légère reprise en juin.

La direction de Flughafen Zürich a quant à elle indiqué s'attendre en mai à un "niveau aussi bas" qu'en avril. En juin, l'aéroport table sur une reprise au niveau du trafic passagers et du nombre de mouvements d'avions.

Sur l'ensemble de l'année, les spécialistes de la ZKB anticipent un repli de 52% du nombre de passagers, qui se répercutera par une baisse de 45% du bénéfice par action. En 2021, l'aéroport devrait rebondir et le nombre de voyageurs croître de 46%, atteignant ainsi 70% du volume de 2019.

La banque cantonale a rappelé que l'aéroport devra sous peu rembourser un emprunt de 300 millions de francs suisses, alors que le mois d'avril devrait s'être soldé par un reflux de liquidités de 40 millions. Mais la société dispose actuellement d'un coussin confortable, avec une trésorerie d'environ 800 millions.

