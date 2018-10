Fluidra : Les Jeux panaméricains 2019 confient à Fluidra la conception et l’installation de leur piscine olympique

Le projet, d'une valeur de près de 1,3 million d'euros, représente la construction d'une piscine olympique pour la compétition de water-polo dans la ville de Lima (Pérou)

Les Jeux panaméricains 2019 auront lieu dans la capitale péruvienne entre le 26 juillet et le 11 août

Le projet vient s'ajouter à la forte présence internationale de Fluidra en tant que fournisseur pour compétitions aquatiques dans le monde entier

Fluidra, groupe multinational coté à la Bourse espagnole, se consacrant au développement de services et produits innovants, ainsi qu'à des solutions de l'Internet des choses sur le marché de la piscine résidentielle et commerciale à l'échelle globale, sera le fournisseur de la piscine pour la compétition de water-polo des prochains Jeux panaméricains 2019. Le projet, qui sera développé dans le District de Villa María del Triunfo dans la ville de Lima (Pérou), est estimé à près de 5 millions de soles péruviens (soit 1,3 million d'euros).

Concrètement, Fluidra exécute la conception, la livraison et l'installation d'une piscine olympique (50 x 25 x 2,2 mètres) dotée d'un système de construction Skypool au sein du complexe sportif Andrés Avelino Cáceres, situé au sud-est de la capitale péruvienne. De plus, Fluidra se chargera des systèmes de filtration, désinfection et chauffage de l'eau, ainsi que des accessoires de compétition pour adapter la piscine aux normes officielles relatives aux matchs de water-polo dans le cadre des Jeux panaméricains 2019. La compétition aura lieu du 26 juillet au 11 août de l'année prochaine à Lima, et y participeront près de 6000 sportifs venus des 41 pays du continent américain.

Récemment, Fluidra a été le fournisseur d'une autre compétition importante du continent américain, les Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes 2018, qui se sont tenus cet été à Barranquilla (Colombie), où elle a fourni les accessoires de compétition pour la piscine. L'entreprise a également fabriqué et installé des piscines olympiques pour d'autres projets sportifs au Mexique et en Colombie.

Le prestige de Fluidra en tant que fournisseur dans les compétitions aquatiques se reflète également de manière très significative sur le continent asiatique. La société a conçu et installé des piscines pour les Asian Games 2018 (Jakarta et Palembang, Indonésie), les XIX Sukma Games (Malaisie) et les futurs XIII Jeux PORA (Jantho, Indonésie). En Espagne, Fluidra s'est chargé de la conception et de la construction de la piscine olympique qui a accueilli les compétitions de natation et water-polo des Jeux de la Méditerranée de Tarragone en 2018.