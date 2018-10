Fluidra : conçoit et construit trois piscines pour un nouveau centre Virgin Active à Bangkok

Le projet de Fluidra en Thaïlande comprend une piscine pour la natation, une piscine d'hydrothérapie et un bassin pour enfants pour le centre de fitness Virgin Active dans le complexe commercial et résidentiel Whizdom 101

Fluidra a prévu de terminer les piscines cette année

Fluidra a déjà 5 projets à son actif, y compris celui-ci, pour Virgin Active en Asie (quatre à Bangkok et un autre à Singapour) pour un montant total de plus de 2,4 millions d'euros

Fluidra est un groupe multinational coté en bourse en Espagne qui se consacre au développement de services et de produits innovants, ainsi que de solutions d'Internet des objets pour le marché des piscines commerciales et résidentielles à l'échelle mondiale. Le groupe collabore pour la cinquième fois avec Virgin Active, une chaîne d'établissements de sports et loisirs appartenant au groupe britannique Virgin, pour concevoir et construire les piscines de ses centres de fitness en Asie. Le dernier de ces centres se trouve dans le luxueux complexe commercial et résidentiel Whizdom 101, situé dans l'une des zones les plus prometteuses de la capitale thaïlandaise.

Mené par la filiale Fluidra Thaïlande, le projet comprend la conception et la construction de trois piscines : une piscine de 227 m2, une piscine d'hydrothérapie de 69 m2 et un bassin pour enfants de 155 m2. Situé dans le complexe Whizdom 101, qui se définit comme une « smart city » à l'intérieur de la ville de Bangkok, le centre de fitness Virgin Active comprendra ainsi une zone aquatique complète de dernière génération qui garantira le bien-être maximal de tous ses clients. Fluidra a prévu de terminer la totalité du projet entre fin octobre et début novembre.

La collaboration de Fluidra et de Virgin Active sur le continent asiatique a déjà donné naissance à cinq projets au total, inaugurés depuis 2015, d'une valeur supérieure à 2,4 millions d'euros. Outre Whizdom 101, Fluidra a été chargée des piscines de trois autres des centres de fitness Virgin Active à Bangkok, situés dans les quartiers EmQuartier, Siam Discovery et Central Festival Eastville. Fluidra a également fourni les installations aquatiques du centre Virgin Active Marina One, récemment inauguré, qui se trouve dans l'un des gratte-ciels du quartier financier de Singapour.

Les projets réalisés avec Virgin Active en Thaïlande et à Singapour renforcent la présence importante de Fluidra sur le continent asiatique, où l'entreprise est également le fournisseur de nombreuses compétitions aquatiques. Fluidra a été chargée d'installer quatre des piscines pour les disciplines aquatiques des Asian Games 2018, qui ont récemment eu lieu en Indonésie. C'est également là que Fluidra construit actuellement une piscine pour l'Aceh Aquatic Center, où se dérouleront les XIIIe Jeux PORA en septembre 2019. En outre, Fluidra a également conçu et construit six piscines pour les XIXe Sukma Games en Malaisie, qui ont eu lieu mi-septembre.