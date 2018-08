Fluidra : remporte le projet de rénovation de l’Aceh Aquatic Center en Indonésie

Évalué à près de 1,4 million d'euros, le projet comprend la construction d'une piscine olympique dotée de tout l'équipement nécessaire, y compris des tremplins pour la compétition de plongeon

En 2018, l'Aceh Aquatic Center sera le siège des XIIIes Jeux PORA

Fournisseur officiel de différents projets et compétitions, l'entreprise a une forte présence sur le continent asiatique

Fluidra est un groupe multinational coté en bourse en Espagne qui se consacre au développement de services et de produits innovants, ainsi que de solutions d'Internet des objets pour le marché des piscines commerciales et résidentielles à l'échelle mondiale. Le groupe a remporté le contrat pour la construction des piscines de l'Aceh Aquatic Center, à Jantho, Indonésie, d'une valeur de 1,4 million d'euros. Fluidra Engineering sera chargée de la conception du projet et de la supervision de l'installation.

Le projet de Fluidra pour l'Aceh Aquatic Center inclut la fourniture et la construction d'une piscine avec système de panneau coupé Skypool, revêtement, filtration, désinfection, équipement pour compétition et tremplins Duraflex. Du 18 au 25 novembre 2018, ce centre accueillera la XIIIe édition des Jeux PORA, une compétition nationale populaire en Indonésie, à laquelle participeront plus de 4500 athlètes de 23 districts d'Aceh. Outre la natation auront lieu des compétitions dans au moins 12 autres disciplines, dont le badminton, le football et le cyclisme.

Ce projet renforce encore l'importante présence de Fluidra dans les compétitions aquatiques sur le continent asiatique. L'entreprise a également été le fournisseur officiel chargé d'installer les quatre piscines pour les disciplines aquatiques des Jeux Asiatiques 2018, qui ont lieu du 18 août au 2 septembre dans les villes de Jakarta et de Palembang, en Indonésie. En Malaisie, Fluidra a également installé et conçu 6 piscines pour la XIXe édition des Sukma Games. En Espagne, Fluidra a été chargée de concevoir et de construire la piscine olympique qui a accueilli les compétitions de natation et de waterpolo lors des Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018.