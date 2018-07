Fluidra : reprend le rythme et se prépare à assumer un rôle de leader

Les ventes augmentent de 0,4 % à 454,2 millions d'euros, avec un EBITDA récurrent de 74,3 millions d'euros (+1,4 %) et un bénéfice net à l'exclusion des éléments atypiques de la fusion de 37,3 millions d'euros (+13,3 %)

La fusion avec Zodiac étant terminée, la nouvelle Fluidra travaille à l'intégration des deux entreprises et confirme les dimensions et les synergies prévues

L'entreprise présentera son nouveau Plan Stratégique en novembre prochain

Fluidra, groupe multinational coté à la Bourse espagnole, dédié au développement de services et produits innovants ainsi qu'aux solutions de l'Internet of Things sur le marché de la piscine résidentielle et commerciale à l'échelle globale, a présenté aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2018. En dépit des conditions climatiques défavorables dans l'hémisphère nord, l'entreprise a enregistré des chiffres positifs. Les ventes ont atteint les 454,2 millions d'euros au premier semestre 2018, ce qui représente une augmentation de 0,4 % par rapport à la même période de l'année précédente, un 2,7 % ajusté par devise, avec une augmentation de marge brute de 2,2 % par rapport à 2017. En excluant les revenus et les coûts non récurrents principalement concernant la fusion avec Zodiac, l'EBITDA a enregistré une croissance de 1,4 % se situant à 74,3 millions d'euros. Le bénéfice net, ajusté selon les mêmes principes, a augmenté de 13,3 % pour atteindre 37,3 millions d'euros.

Par marché, les ventes en Espagne sont restées stables avec une augmentation de 3,0 % à périmètre constant. Les autres pays du Sud de l'Europe ont augmenté de 9,9 %, en partie stimulés par les acquisitions réalisées l'année passée, comme l'entreprise belge Riiot Labs et l'italienne Laghetto. La région du Centre et du Nord de l'Europe, qui a souffert particulièrement de conditions climatiques défavorables au cours du premier trimestre a présenté une forte croissance au second trimestre, qui a mené à une excellente croissance semestrielle de 4,4 %. L'Asie et l'Australie ont eu une évolution différente, l'Australie a continué à croître alors que l'Asie reculait à cause des taux de change, par comparaison au 1er semestre 2017 qui fut spécialement important concernant les piscines commerciales. Dans le reste du monde, les ventes ont diminué de 8,7 % à cause des taux de change défavorables et au démarrage tardif de la campagne aux États-Unis qui n'a pas pu être compensé par la bonne évolution de l'Amérique latine.

Intégration en cours et bonnes perspectives pour l'avenir

Après la fusion avec l'entreprise nord-américaine Zodiac, annoncée le 2 juillet dernier, Fluidra confirme la logique stratégique de l'opération, qui transforme l'entreprise en un leader global dans l'industrie de la piscine. La capacité à générer 35 M d'euros de synergies au cours des 3 prochaines années se confirme. Fluidra a déjà défini son nouvel organigramme avec Bruce Brooks, ancien PDG de Zodiac, comme PDG de la nouvelle Fluidra.

Le président directeur général, Eloi Planes, déclare : « La nouvelle équipe de management est déjà opérationnelle et travaille à l'intégration et à la matérialisation des synergies, tant en ce qui concerne les coûts que les ventes. Nous sommes très satisfaits de l'opération. En novembre, nous présenterons le nouveau Plan stratégique de Fluidra ».