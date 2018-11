Fluor : Le projet de Bauxite en Guinée par Fluor réalise son premier minerai

Un exploit important réalisé en toute sécurité, dans les limites d'un budget et d'un délai déterminés

Fluor Corporation (NYSE: FLR) a annoncé aujourd'hui que la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) avait réalisé en toute sécurité le premier minerai du projet d'expansion de la Production de Bauxite à Kamsar, Guinée, dans les limites d'un budget et d'un délai déterminés. Fluor fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction pour le projet susmentionné.

"A partir du développement de la main-d’œuvre locale jusqu'au renforcement de l’économie, ce projet aura un impact positif durable sur la communauté de Kamsar", a déclaré Tony Morgan, président de l'activité des Mines et des Métaux dans la société Fluor. "Réaliser cet exploit important en toute sécurité, et dans les limites d'un budget et d'un délai déterminés, reflète un testament du dévouement et de la persévérance de l'équipe conjointe chez CBG et Fluor".

Le projet accroitra la production de Bauxite de 13,5 millions à 18,5 millions de tonnes par an. Fluor est responsable de l'expansion de l'infrastructure de la mine, du système ferroviaire, et des infrastructures et services publics de l'installation portuaire et des usines de transformation.

Plus de 1 500 travailleurs étaient sur place au temps de pic des travaux de construction. L'équipe du projet s'est concentrée sur le recrutement d'une main-d'œuvre locale, dont les travailleurs guinéens représentent près de 75% du total de la main-d'œuvre sur le site. Pour coordonner la main-d'œuvre avec les pratiques du travail sécuritaires et créer une culture de travail sécurisée sur le site, Fluor a développé un programme spécialisé en matière de sécurité. Le projet a nécessité plus de 4 millions d’heures de travail, ne causant aucun incident ou de perte de temps.

CBG est détenue simultanément par le Gouvernement de la Guinée et le consortium Halco Mining, qui comprend Alcoa, Rio Tinto et Dadco Investments.

Fondée en 1912, Fluor Corporation (NYSE : FLR) est une société mondiale d'ingénierie, d’approvisionnement, de fabrication, de construction et de maintenance qui transforme le monde par la création de la prospérité et le renforcement du progrès. Fluor prête ses services à ses clients en concevant, construisant et maintenant des projets sécurisés, bien exécutés et rentables dans le monde entier. Fluor, dont le siège social est situé à Irving, au Texas, figure en 153 position dans la liste FORTUNE 500. Forte de 56 000 salariés à travers le monde, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 19,5 milliards de dollars en 2017. Pour plus d'informations, visitez le site www.fluor.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

