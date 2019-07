Fluor : a remporté un contrat de gestion d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction attribué par Cupric Canyon Capital pour son projet au Botswana

Fluor Corporation (NYSE: FLR) a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat de gestion d'ingénierie, d’approvisionnement et de construction attribué par Cupric Canyon Capital pour son projet Khoemacau d'exploitation de cuivre et d'argent, dans le nord-ouest du Botswana. Fluor a réservé la valeur du contrat non divulgué au cours du second trimestre de 2019.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Cupric Canyon au cours de la phase d’ingénierie et de conception du projet afin d’établir un plan de conception et d’exécution rentable pour le projet", a déclaré Tony Morgan, Président de la division Mines et Métaux à Fluor. "Fluor a également participé à la gestion de la construction des premiers travaux de modernisation du camp, de défrichage, de construction de voie au transport et de préparation d’infrastructures de surface".

La portée de Fluor comprend la modernisation de l’usine de concentration de cuivre existante et de la nouvelle infrastructure de surface de la mine. Le projet est prévu de produire une moyenne annuelle de 62 000 tonnes métriques de cuivre et 1,9 million d'onces d'argent, avec une durée de vie de la mine supérieure à 20 ans.

"Nous allons profiter de nos capacités locales et de notre vaste expérience en matière de cuivre pour exécuter le projet Khoemacau de qualité avec excellence - en toute sécurité, dans les délais prévus et dans les limites du budget", a ajouté Morgan.

Fluor travaille au Botswana depuis le début des années 2000 et a inauguré un bureau à Gaborone en 2015. Depuis Gaborone, Fluor offre à ses clients des innovations sécurisées, de coût compétitif et d'excellence en termes d'exécution. Fluor exerce ses activités de manière responsable sur les plans social, économique et environnemental, et le bureau du Botswana offre des opportunités d’emploi locales ainsi que le développement des fournisseurs et des compétences.

À propos de Fluor Corporation

Fondée en 1912, Fluor Corporation (NYSE : FLR) est une société mondiale d'ingénierie, d’approvisionnement, de fabrication, de construction et de maintenance qui transforme le monde par la création de la prospérité et le renforcement du progrès. Fluor prête ses services à ses clients en concevant, construisant et maintenant des projets sécurisés, bien exécutés et rentables dans le monde entier. Fluor, dont le siège social est situé à Irving, au Texas, est classée en 164ème position dans la liste FORTUNE 500. Forte de 53 000 employés à travers le monde, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 19,2 milliards de dollars en 2018. Pour plus d'informations, visitez le site www.fluor.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

