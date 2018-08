Stockage flexible de GNL : l'offre de services s'élargit au Terminal GNL de Zeebrugge

2018-08-01

Les utilisateurs du terminal peuvent désormais réserver de la capacité de stockage résiduelle : de la capacité de stockage de GNL sur une base journalière. Ce nouveau service permet de décharger de plus grands volumes de GNL et de les stocker pendant une plus longue période. Ce service offre davantage de flexibilité pour regazéifier le GNL et l'émettre dans le réseau ou le recharger à bord de petits navires, de camions-citernes ou de conteneurs.

La capacité de stockage résiduelle disponible pour un mois donné est publiée sur notre site web plus d'un mois à l'avance. La capacité journalière souhaitée peut être réservée sur la base du principe 'premier arrivé, premier servi' jusqu'à deux jours ouvrables avant le mois de mise à disposition de la capacité résiduelle. Pour réserver de la capacité de stockage résiduelle en septembre 2018, il suffit aux affréteurs de compléter le formulaire de demande de service et de l'envoyer à info.lng@fluxys.com. De plus amples informations sur le service de capacité de stockage résiduelle sont disponibles sous :

http://www.fluxys.com/belgium/fr-BE/Services/LNGTerminalling/Residual%20Storage/Residual%20Storage

