PARIS (Agefi-Dow Jones)--La possible acquisition par Fnac Darty de BilletReduc.com auprès de Lagardere lui permettrait de consolider sa position dominante sur le marché français de la billetterie, qui est aussi une source non négligeable de fréquentations des magasins pour la Fnac, commentent les analystes de Bryan Garnier. "Des synergies commerciales sont à prévoir étant donné que, contrairement à la Fnac, BilletReduc est bien positionné sur la billetterie de théâtre et plutôt absent en dehors de la région parisienne", ajoute le broker. Par ailleurs, "cette annonce est une nouvelle fois la preuve que la direction s'attache désormais à relancer sa croissance et à renforcer sa marge opérationnelle en modifiant la composition de ses ventes", note Bryan Garnier. Le groupe de distribution de biens culturels et ménagers a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec Lagardère en vue de l'acquisition de Billetreduc.com. L'action Fnac Darty progresse de 1,4% à 62,7 euros.

